Ansatt på sykehjem smittet

En ansatt på Tananger sykehjem, TABO, testet søndag positivt for covid-19, skriver Sola kommune i en pressemelding mandag.

Som følge av smitten er avdelingen stengt for besøkende, og beboere og ansatte følges tett opp og blir testet.

– Vi følger rutiner anbefalt fra FHI når vi opplever smitte ved ett av våre sykehjem, så avdelingen vil den kommende tiden være stengt for besøk. Ansatte og beboere vil bli testet og vi følger situasjonen tett opp, sier Oddny Hovtun Bjorland, kommunalsjef for levekår i Sola kommune.

LES OGSÅ: Lave lokale smittetall for tredje dag på rad

Fire ansatte i karantene

Kommunen opplyser videre at den ansatte er hjemmehørende i en annen kommune, og at vedkommende selv ble definert som nærkontakt til et annet smittetilfelle i løpet av helgen.

Situasjonen har ført at fire ansatte er satt i karantene, etter å ha blitt definert som nærkontakter, ifølge kommunen.

Øvrig er det ikke rapportert nye smittetilfeller i Sola denne helgen.