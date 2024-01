Stenger bydelsbibliotek for en periode

Beslutningen er tatt av kommunedirektøren i samråd med hovedverneombudet, opplyser Sølvberget på sine nettsider.

Årsaken til den midlertidige stengingen er at heisen på Rennesøy bibliotek har vært i ustand siden høsten 2023 og biblioteket er uten universell utforming.

Dette får konsekvenser for ansatte, publikum og leverandører av bibliotektjenester, og betyr at dagens lokaler uten tilgjengelig heis er uegnet for bibliotekets tilbud, opplyser Sølvberget.

Stengt fra mandag

Kommunedirektøren har, i samråd med hovedverneombudet, besluttet at biblioteket stenges fra mandag 15. januar inntil funksjonell heis er på plass.

Brukere av Rennesøy bibliotek henvises til kommunens øvrige bibliotektilbud og de ansatte flytter arbeidsdagen sin til de andre bibliotekene i kommunen.

– Vi kan ikke lenger se at det er forsvarlig for ansatte og leverandører å jobbe under de forholdene vi ser nå. Det er mange brukere av biblioteket som ikke lenger kan bruke oss. Vi ser det også tydelig i besøkstallene, sier vikarierende bibliotek- og kulturhussjef Thina Hagen.

Flytter lokale

Det er foreløpig uvisst hvor lenge Rennesøy vil stå uten eget bibliotektilbud, men Sølvberget opplyser at det er bestemt at biblioteket skal inn i de gamle banklokalene.

– Det er dumt for befolkningen på Rennesøy at tilbudet er midlertidig stengt. Samtidig er vi glad for at det nå er bestemt at biblioteket skal inn i de gamle banklokalene, sier Thina Hagen.

Arbeidet med flytting er i startfasen, og det er per nå ikke satt en dato for gjenåpning.

– Det er uvisst. Lokalene i banken må utbedres før biblioteket kan flyttes dit, eller så må heisen fikses. Det er ikke mulig å drive bibliotek slik forholdene er nå, opplyser Sølvberget.