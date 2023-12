Dette er de rikeste i Rogaland

Onsdag morgen publiserte Skatteetaten skattelistene for 2022. Se listene over formuetoppene i Rogaland og inntektstoppene i Rogaland, nederst i saken.

Den som hadde størst inntekt i hele fylket i 2022 var Steinar Våge (født 1964). Han er toppsjef i ConocoPhillips og tjente 178.436.452 kroner i 2022. Våge har en formue på rett under 200 millioner kroner, og betalte rett i underkant av 80 millioner i skatt.

Den som hadde størst formue i hele fylket i 2022 var Hjørdis Kluge Smedvig (født i 1951), med en formue på 2,4 milliarder kroner i 2022. Hun hadde en inntekt på 957.882 kroner, og betalte rett i underkant av 27 millioner kroner i skatt i fjor.

60 millioner kroner i skatt

På inntektstoppen i fylket finner vi Ole Ertvaag (født 1963) på en andreplass, med en inntekt på 152.533.485 kroner i fjor, og en formue på nesten 360 millioner kroner. Ertvaag betalte rundt 60 millioner kroner i skatt i 2022. Ertvaag er medgründer og toppsjef i Hitecvision og har i tillegg sitt eget investeringsselskap Eføy.

Den med tredje størst inntekt i Rogaland i 2022 var Ståle Kyllingstad (født 1960). Han hadde 104.623.207 kroner i inntekt, og en formue på over 600 millioner kroner. Kyllingstad betalte 45 millioner kroner i skatt i fjor. Kyllingstad er konsernsjef i IKM Gruppen.

0 kroner i inntekt

På formuetoppen finner vi som nevnt Hjørdis Kluge Smedvig. På andreplass i fylket finner vi Tore Lærdal (født 1952) med en formue på 1,9 milliarder. Han tjente rett rundt 5 millioner kroner i 2022, og betalte 22,6 millioner kroner i skatt.

Den med tredje størst formue i Rogaland er Frode Teigen (født 1962), med en formue på 1,8 milliarder korner og en inntekt på 0 kroner. Han betalte 20 millioner kroner i skatt i fjor.

Se topp 100-listen over inntektstoppen i Rogaland 2022, og topp 100-listen over formuetoppen i Rogaland 2022 her: