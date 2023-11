IKM-avtale i milliardklassen forlenges

Equinor har tildelt IKM Testing en fireårig forlengelse på en stor rammeavtale som omfatter alle Equinors offshore installasjoner og landanlegg i Norge til andre kvartal 2028.

Det opplyser IKM i en pressemelding fredag.

IKM Testing og Equinor fortsetter dermed det strategiske samarbeidet innen revisjonsstanskritiske tjenester.

– Avtalen sikrer god aktivitet for IKM Testing både fra hovedkontoret på Sola samt avdelinger i Bergen, Kristiansund og Hammerfest, melder selskapet.

Etablert i 2016

Rammeavtalen ble første gang etablert i 2016, og har gjennom perioden økt i omfang og fått flere installasjoner inkludert i avtalen.

Årlig omsetning på rammeavtalen har de siste årene ligget på mellom 200-300 millioner kroner, og verdien på forlengelsen er estimert til én milliard kroner.

– Equinor er en svært viktig kunde for IKM Testing. Vi har gjennom årene utviklet gode relasjoner og et tett samarbeid gjennom våre rammeavtaler som gir oss en solid forutsigbarhet og stabilitet i vår drift.Med denne forlengelsen, i tillegg til våre eksisterende ordrereserver, vil vi fortsette med nyansettelser og kompetansebygging for å møte fremtige behov innen energisektoren, uttaler Vidar Haugland, ceo i IKM Testing.

IKM Testing AS sysselsetter rundt 900 ansatte i Norge og er et selskap i IKM Gruppen.

Selskapet er en ledende leverandør av tjenester innen testing, rengjøring og inspeksjon

IKM Testing har hovedkontor på Sola, avdelingskontor i Bergen, Kristiansund og Hammerfest.

Internasjonalt har IKM Tesing datterselskap i Danmark, Storbritanna, Polen, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Korea, Australia, Canada og Brasil.

Forventet omsetning i 2023 for IKM Testing sine selskaper i inn- og utland er over 2,7 milliarder kroner

