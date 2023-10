I denne kommunen er det dyrest å bo

En fersk undersøkelse fra forbrukerorganisasjonen Huseierne viser hvilke kommuner det er dyrest å bo i. Stavanger topper listen i Rogaland, hvor bokostnadene i kommunen har økt med 24 prosent fra 2022 til 2023.

Se en detaljert liste over flere kommuner i fylket nederst i saken.

– Det er blitt veldig dyrt å eie egen bolig. Kostnadene er skyhøye. Det er grenser for hva husholdningene kan klare. Vi frykter de høye bokostnadene vil true den norske boligmodellen, sier Frode Rødder, distriktsleder i Huseierne, i en pressemelding.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Rogaland Sør er Stavanger dyrest foran nabokommunene Randaberg og Sola. Kvitsøy er den billigste kommunen i Rogaland å bo i. Hele 53.000 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Dyrtid for boligeiere

I Stavanger har bokostnadene steget 24 prosent på ett år. Det betyr at det i snitt er 35.000 kroner dyrere for innbyggerne i Stavanger å bo der. Det er forskjeller i fylket, men mange kommuner har en økning på over 20.000 kroner fra 2022.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

Eiendomsskatt

Kommunale gebyrer

Energikostnader

Rentekostnader

Forsikring

Vedlikeholdskostnader

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2024 øker de med 12 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks. Det er renter, kommunale avgifter, eiendomsskatt og økte priser som særlig bidrar til dette.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Den er i fare om den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Rødder i pressemeldingen.

Han har en oppfordring til lokalpolitikerne i Rogaland:

– Nå må de nyvalgte kommunestyrerepresentantene huske på situasjonen til vanlige boligeiere. Vi forventer at de tar hensyn til husholdningene når de legger sine budsjetter, og ikke øker avgiftsbyrden mer enn det som er absolutt nødvendig.

Han mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Vedlikehold nedprioriteres

Den kraftige økningen i boutgifter påvirker også i hvilken grad nødvendig vedlikehold blir prioritert, påpekes det i pressemeldingen.

– Vi ser at husholdningene har redusert vedlikeholdet på boligene sine. Dette har sammenheng med at de andre bokostnadene har økt kraftig og at vanlige boligeiere ikke lenger har råd til å vedlikeholde boligene på samme måte som før. Dette bekymrer oss, sier Rødder.

Dette er sjette år på rad at Huseierne legger fram Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig.

Så mye koster det å bo i kommunene i Rogaland Sør: