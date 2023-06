Så mange besto sommerskolen

Åtte av ti besto eksamen på Sommerskolen. Av elevene som gjennomførte årets Sommerskole, oppnådde åtte av ti bestått eksamen. For Nik og Freja betyr tilbudet en lysere utsikt for fremtiden.

Det melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Jeg synes det er et veldig bra tilbud. Dersom man sliter med matematikk og føler man ikke får til noe, så er det greit å få en ny sjanse på Sommerskolen, sier elev på Sommerskolen 2023, Freja Leimanzik fra Stavanger.

Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever, tidligere elever eller lærlinger med stryk eller ikke bestått (IV) i et fag. Gjennom ni intensive dager med undervisning får elevene en ny sjanse til å få standpunktkarakter.

– Jeg blir alltid imponert over engasjementet og innsatsen fra ungdommene som stiller på Sommerskolen. De møter opp selv om de helst ville hatt sommerferie. Samtidig er tilbakemeldingene deres at dette er fine uker, ikke minst med mye god prat og mat! Takk til lærerne og alle som stiller opp for ungdommene disse ukene, sier leder for opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal.

