Hit kan du ta med barna for en billig penge

1. Gausel fritidsgård

På Gausel fritidsgård kan barn og voksne komme for å oppleve og lære om husdyr, gårdsliv, natur og miljø. Her kan dere få møte både griser, påfugler, høner, kaniner og geiter. I skrivende tid har de to små geitekillinger som var veldig interessert i å komme bort til gjerdet for å hilse på. I tillegg er traktoren Gråtass mulig å møte.

– Det er et nydelig område for barn og det er en lekeplass her, sier Jekaterina Babenko.

Hun har tatt med seg datteren Alica på ett år, til fritidsgården. Mor og datter har vært på gården flere ganger tidligere og Babenko forteller at datteren synes det er veldig morsomt.

Alice (1) likte veldig godt påfuglen de hadde på fritidsgården på Gausel. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Gausel fritidsgård ligger toppen av Husaberget, som er Gausels høyeste punkt. Både gårdstunet og mange av fasilitetene ute er åpent hele døgnet.

– Det er fint at man kan komme hit så mye man vil og at det er gratis, avslutter Babenko.

Link: https://www.barnasnorge.no/aktiviteter/gausel-fritidsgaard

Pris: gratis

På Gausel fritidsgård hadde de fått to små geitekillinger. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Sørmarka arena er en av fire haller hvor barn og unge kan få prøve seg på ulike aktiviteter i sommer. (Veronica Irmelin Ellingsen)

2. Sommer i Folkehallene

Fra 24. juni til 14. august kan barn og unge ta turen til Vår Energi Arena Sørmarka for å delta på et bredt spekter av gratis aktiviteter. De tilbyr blant annet sandvolleyball, e-sport, rulleskøyter og minigolf. Listen over alle aktivitetene finnes på nettsidene til Folkehallene.

Det samme tilbudet finner du også i de andre Folkehallene; Vår Energi Arena Sandneshallen, Vår Energi Arena Randaberg og Vår Energi Arena Sola. Her kan man komme hver dag fra 10.00 til 17.00.

Aktivitetene er for barn opp til 16 år og det er gratis for foreldre som tar følge med barna sine.

Link: https://sommerifolkehallene.no/

Pris: gratis

På Sommerbonanza får barna prøve seg på mange spennende aktiviteter. (Stavanger kommune Sommerbonanza)

3. Sommerbonanza

Sommerbonanza er et ukeprogram fra mandag til fredag, hvor ungdommen i Stavanger kommune får bli med på ulike aktiviteter som er valgt ut av ungdommen selv. Tilbudet gjelder for de mellom 13 og 17 år og foregår i uke 26, 27 og 32.

Her vil det blant annet være muligheter for å dra til Kongeparken, surfe, klatre og dra på båttur.

Link: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/sommerbonanza/

Pris: 500 kr per uke.

Barnas sommer er et gratistilbud for barn i Rogaland. (Stavanger komm)

4. Barnas sommer 2023

Hver sommer tilbyr Stavanger kommune aktivitetstilbud for barn.

Fra uke 26–32 kan barn og unge delta på over 80 aktiviteter. Det er over 10 aktiviteter mer enn i 2022. Aktivitetene finner sted i ulike kommunedeler og det spenner fra japansk kultur, via kunst, musikk og teater til idrett. Tilbudet krever påmelding.

Pris: gratis

Program for sommer i parken. (Veronica Irmelin Ellingsen)

5. Sommer i Byparken

Hver dag i hele juli vil det være mulig å delta på ulike aktiviteter og arrangement i Byparken i Stavanger. På programmet står det blant annet ansiktsmaling, teater, gratiskonserter og lesestunder. På mandager har dere også mulighet til å lære dere å sjonglere.

Åpningstider: Mandag til lørdag fra 11.00-16.00, torsdag 11.00 til 19.00 og søndager 13.00 til 16.00

Marit Nedrebø er aktivitetsleder på Mostun natursenter. (Sissel Norheim)

6. Mostun natursenter

På Mostun natursenter kan barn og voksne lære om våtmarker, og betydningen dens for naturen og dyrelivet. Våtmarksutstillingen på Mostun natursenter består av plakater, filmer og interaktive naturbaser om Mosvatnet og Ramsar (et våtmarksområde av internasjonal betydning, red.anm.). Enkelte torsdager er det barnas torsdag med aktiviteter rettet særlig mot barn.

Mostun natursenter er ett av tre sentre under Besøkssenter våtmark Jæren, og ligger på vestsiden av Mosvatnet. De to andre sentrene er Friluftshuset Orre og Friluftsfyret Kvassheim.

Senteret er åpent hele uken, med unntak av lørdag.

Link: https://www.barnasnorge.no/aktiviteter/mostun-natursenter

Pris: gratis

Rabothytta den høyest beliggende i Nord-Norge på 1200 moh Hemnes 20180714. Rabothytta er Den norske turistforeningens hytte nummer 500. Hytta er den høyest beliggende i Nord-Norge på 1200 moh med Okstindan i bakgrunnen. Foto: Gorm Kallestad / NTB (Gorm Kallestad/NTB)

7. Turistforeningen

Frister det med turer i skog og mark i sommer? Turistforeningen har ulike tilbud som passer for hele familien. Turene deres spenner fra noen timer til flere dager. På nettsidene til turistforeningen i Stavanger kan dere filtrere etter blant annet alder slik at turene passer best mulig for familien.

Det er også muligheter for å leie hytte.

Pris: lav – høy

Link: https://www.stf.no/

Rogaland byr på morsomme aktiviteter hele året rundt. (Veronica Irmelin Ellingsen)

8. Bowling, lekeland mm.

Sommeren trenger ikke bare å bestå av unike sommeraktiviteter. Det er blant annet mulig å ta med familien på bowling, lekeland, kino eller lazer-tag. Aktivitetene varierer i pris og er det ikke bundet til spesifikke datoer.

På Sandnes kulturhus kan du også, hver torsdag, ta med de minste for å se sesongens sommerfilmer helt gratis. Billettene kan hentes ved personlig oppmøte på KINOKINO. Her gjelder først til møllen-prinsippet.

Pris: moderat – høy

LEKENDE BARN PÅ TRAMPOLINE OSLO 20070512: IIlustrasjon Trampoline, barn på trampoline, lek Foto: Cornelius Poppe / NTB (Cornelius Poppe/NTB)

9. Aktiviteter hjemme

Frister det heller å være hjemme i eget hus eller hage? Det er mange muligheter for å drive med aktiviteter som ikke innebærer en skjerm uten at det koster mye. Her er noen forslag:

Sy om gamle klær

Ha piknik i hagen eller stuen

Plant grønnsaker i hagen eller karse i melkekartonger

Sette opp bowling med tomflasker og ball

Gå tur

Pris: lav

