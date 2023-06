Stavanger-restaurant fikk Michelin-stjerne

Mandag ble det klart at de norske restaurantene À l’Aise, Stallen, Sabi Omakase Oslo, Savage, Mon Oncle og K2 får sin første stjerne under Michelin-guidens utdeling for Norden.

K2 holder til i Pedersgata 69 i Stavanger, og de øvrige restaurantene er i Oslo.

Utdelingen fant sted i Åbo i Finland.

– Det er fantastisk å få denne anerkjennelsen etter bare sju måneder, sier kjøkkensjef på Savage, Andrea Selvaggini, fra scenen skriver Godt.no.

Godts matanmelder Mathias Steinbru mener dette er velfortjente stjerner til de norske restaurantene.

– Vi vet jo at nivået i Norge er høyere enn noen gang tidligere. Velfortjente stjerner, og gøy at det er seks nye restauranter med en stjerne, sier Steinbru.

Tidligere under utdelingen fikk daglig leder i À L’aise, Mia Kondrup tildelt Serviceprisen.