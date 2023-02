Skulle kjøpe fredagstaco – vant en million

Fredag ettermiddag dro kvinnen i slutten av 20-årene på sin lokale Extra-butikk i Stavanger for å handle inn til fredagens taco-måltid. Med seg hadde hun to poser med pant for 53 kroner. Rett før hun skulle pante sendte hun beskjed til samboeren sin. «Nå skal jeg pante flasker. Du får krysse fingrene». Det skriver Pantelotteriet i en pressemelding.

– Vi pleier som regel å pante sammen, men denne gangen var samboeren min på jobbreise. Og vi trykker alltid på Røde Kors-knappen for å delta i Pantelotteriet. Hver gang snakker vi om hva vi skal bruke den millionen til, men vi vinner den jo ikke. Og i det jeg trykket og satset alt panten, så kom det en beskjed tilbake, forteller kvinnen, som ønsker å være anonym.

I meldingen sto det bare en emoji med en hånd som krysser fingrene. Så kom det en fanfare fra panteautomaten.

– Da jeg så hva som sto på lappen dunket hjertet mitt fortere enn det noensinne har gjort. Vi har snakket om dette i mange år, at vi kunne trengt å vinne en million i Pantelotteriet. Og så vinner jeg fader’nmeg, forteller den heldige vinneren.

Så sendte hun bilde av pantelappen, sammen med teksten «Ok, nå har det skjedd en ting her».

– Han trodde først jeg bare tulla, men så ringte jeg han og overbeviste han. Han ble helt skjelven og fikk tårer i øynene. Så takket han meg for at jeg pantet, sier hun med et smil.

Slik ser millionloddet ut. (Privat)

Større bolig

Kvinnen fikk ifølge pressemeldingen handlet inn til taco-middagen, og unna seg en ekstra dyr juice. Så betalte hun i kassen uten å fortelle noen av de ansatte om den store gevinsten.

På kvelden feiret hun med taco for én, mens samboeren fortsatt var på reise. Hun har allerede en idé om hva pengene skal brukes til.

– Vi har en avtale om å dele alt hvis vi noen gang skulle vinne noe. Nå skal vi bruke millionen til å kjøpe oss et sted å bo sammen. Nå bor vi i min lille leilighet, og vi trenger virkelig noe større. Og så skal vi reise, gjerne lagt unna, forteller kvinnen.

Lykken kom til butikken

Marvin Mutangara på Coop Extra Lervig hadde hatt stillingen som butikksjef én dag da milliongevinsten gikk i butikken hans.

– Dette var magisk og helt utrolig. Jeg tar over butikken og så skjer dette samme dagen. Det må være et godt tegn, og bety at lykken har kommet til butikken vår, sier Mutangara, som har jobbet som assisterende butikksjef på Extra Lervig siden august.

– Vi fikk ikke møtt vinneren, men vi gratulerer så mye. Alle her er kjempeglade i Pantelotteriet, og setter stor pris på at mange kommer hit for å både pante og delta i lotteriet, sier den ferske butikksjefen.

– Midlene vi får fra lotteriet er veldig viktige for oss, og gjør at vi kan ha en rekke aktiviteter her i Stavanger, sier Jørn Arild Vika, daglig leder i Stavanger Røde Kors. (Røde Kors)

Viktige midler

Milliongevinsten gleder også Jørn Arild Vika, daglig leder i Stavanger Røde Kors. I fjor fikk lokallaget 1,6 millioner kroner fra Pantelotteriet.

– Det var hyggelig å høre, og det er alltid morsomt når vi får en vinner. Så gratulerer, og tusen takk til alle de som støtter oss gjennom å trykke på Røde Kors-knappen. Midlene vi får fra lotteriet er veldig viktige for oss, og gjør at vi kan ha en rekke aktiviteter her i Stavanger. Blant annet skjer det mye med tilbudet Nettverk etter soning, som hjelper tidligere innsatt med et nytt liv utenfor murene. Akkurat nå planlegger vi sommerens ferietilbud for barn som vanligvis ikke har muligheten til å dra på ferie, sier Vika.

– Flyktningsituasjonen preger også oss her i Stavanger, og på min første dag på jobb møtte vi en familie fra Ukraina som hadde flyktet hit. De henvende seg ikke til politiet, men skulle til Røde Kors. Det sier noe om det håpet mange finner i vårt humanitære tilbud, sier han.

I uke 9 er det vinterferie for Stavanger-område. Da blir det hektisk for hjelpekorpset.

– Nå er det bemanning hele uken, pluss alle helgene resten av vinteren. Da er hele hjelpekorpset på vakt, og er klar til å rykke ut hvis det skjer noe. Det koster mye å drive denne type tjenester, så inntektene fra lotteriet er viktige også her, sier Vika.