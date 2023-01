SUS: – Toppen er trolig nådd

Torsdag forrige uke innførte Stavanger universitetssjukehus (SUS) gult beredskapsnivå. Mandag ble beredskapen nedjustert til grønt nivå. Det blir tatt en ny vurdering torsdag 5. januar, da beredskapsledelsen på SUS er innkalt til et nytt statusmøte.

– I dag har vi omtrent 85 innlagte pasienter med covid-19, influensa eller RS-virus. Det er en dobling fra antallet innlagte vi så tidlig i desember. Vi vet at innleggelsene knyttet til luftveisinfeksjoner gjenspeiler sykdomsbildet i befolkningen, sier fagdirektør ved SUS, Erna Harboe, til RA.

Hun forklarer at en av utfordringene for sykehuset er tilgang til areal for å isolere pasientene som trenger det.

– Det er utfordrende for kapasiteten å isolere pasienter. Mye smitte i samfunnet påvirker også sykefraværet hos oss, sier fagdirektøren.

– Hvordan er presset på SUS og driftssituasjonen nå?

– Vi ser nå en forsiktig bedring, og nyttårshelgen gikk greit etter forholdene. Derfor justerte vi beredskapsnivået til grønt tidligere denne uken. I tillegg er sykehuset tilbake i en mer normal drift og kapasitet i forhold til julehøytiden. Vi får også god hjelp av kommunene som tar ut utskrivningsklare pasienter og gir de et tilbud der de bor, sier Harboe.

Tre epidemier på likt

– Hvordan tror dere sykdomsbildet vil utvikle seg framover?

– Det vil tiden vise. Det kan se ut til at vi nådde toppen på antallet innleggelser med RS-virus og covid-19 forrige uke. Antallet innleggelser med influensa har økt de siste ukene, og kan fortsette å øke. Folkehelseinstituttet følger disse tre epidemiene tett og leverer nasjonale tall og vurderinger.

– Hva blir tatt opp på statusmøtet for beredskapsledelsen i morgen?

– På beredskapsmøtene rapporteres det status for driften fra de ulike klinikkene på sykehuset. Vi vurderer hvilke tiltak som vil ha effekt i den aktuelle situasjonen. Statusmøter i beredskapsledelsen planlegges ved behov. Situasjonen endrer seg ofte i løpet av dager og vi følger situasjonen tett, sier Harboe.

SUS anbefaler befolkningen til å holde seg hjemme ved sykdom og ha god håndhygiene.

– Vi oppfordrer også til å følge generelle vaksinasjonsanbefalinger. Mindre smittespredning bidrar til å redusere belastningen på sykehusene, understreker Harboe.

Ny smitte før man er frisk

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier til NTB at det særlig etter covid eller influensa er vanlig å føle seg slapp og ha resthoste, og kanskje pådra seg flere infeksjoner etter hverandre. Å eksponere seg ute blant folk, øker risiko for å plukke opp ny smitte mens man er sårbar.

– Vi er inne i den absolutt kaldeste årstiden og lever uten smitteverntiltak. Det gjør at flere typer luftveisvirus spres samtidig. I tillegg har ikke influensavaksinen truffet helt blink i år, og vi har fortsatt mye spredning av SARS-CoV-2-viruset tross vaksinasjon med oppfriskningsdose hos mange, sier han.

Fagdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet anslår at flere hundre tusen blir smittet hver uke med korona og influensa.

– Vi pleier å se en økning av influensa når barnehager, skoler og arbeidsplasser kommer i gang igjen etter juleferien. Folk som får nye luftveissymptomer og føler seg syke, bør holde seg hjemme til de er bedre, sier fagdirektøren til NTB.