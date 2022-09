Slik markerte de lærerstreiken i Byparken

Like før 18.00 på tirsdag ettermiddag, sto det folk i hvite t-skjorter med “bare lærere er lærere”, rundt hele Breiavatnet. De fleste er ikke selv tatt ut i streik, men er her for å vise sin støtte.

– Det var utrolig rørende å gå rundt Breiavatnet og se alle som sto her. Jeg hadde et lite håp om det, men det er mange flere enn jeg hadde trodd, sier lærer ved Kampen skole, Merete Sandvin Tobiassen til RA.

Vi ønsker en bedre fremtid for elevene våre. — Merete Sandvin Tobiassen

Se faktaboks nederst på siden om hvorfor lærerne streiker.

Fylkesleder for Utdanningsforbundet Stavanger, Irene Lambrigtsen Salthe, er fornøyd med dagens oppmøte. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Samlet i Byparken

Dagens markering foregikk i Byparken i Stavanger sentrum for å støtte lærerne som streiker landet over.

– Hvem skulle tro at vi kom til å samles så mange, jeg blir nesten helt målløs, sier fylkesleder for Utdanningsforbundet Stavanger, Irene Lambrigtsen Salthe, når hun taler.

Hun forteller etterpå at de hadde forventet 700 mennesker, men at de hadde telt rundt 1100 på markering. Dette er hun veldig fornøyd med.

– Det viser jo hvor engasjerte lærerne er i det de streikende gjør på vegne av oss andre, sier Salthe.

Lærerstreiken har pågått siden begynnelsen av juni. Det er nå tre måneder siden.

Inspektør på Sola ungdomsskole, Børre Meinseth, tok med seg hunden sin Maia Meinseth til markeringen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Godt oppmøte

Det var ikke bare lærere som møtte opp på markeringen for lærerstreiken i Byparken. Noen hadde tatt med seg barn og andre hadde gjort som Børre Meinseth og tatt med seg hunden sin. Maia Meinseth er terapihund ved Sola ungdomsskole, hvor Børre Meinseth er inspektør, og hadde fått sin egen frakk med “bare lærere er lærere”.

Lærerne fra Bryne videregående, som er tatt ut i streik, gikk i tog til Byparken. (Veronica Irmelin Ellingsen)

I tillegg møtte lærerne fra Bryne videregående, som for tiden er i streik, opp. De fikk masse skryt under appellene.

– Det er ekstra viktig at vi som ikke står i streik er så flinke som vi har vært i dag med å støtte opp om de som står i streik på vegne av oss alle, for eksempel Bryne, sier Salthe.

Ifølge Utdanningsforbundet sin nettside, så er rundt 8100 av deres medlemmer i KS-området ute i streik.

Lærerstreik Fnisekompaniet video Fnisekompaniet fremførte streike-musikalen sin.

Fnisekompaniet

Her framfører Andreas Lagesen og Pål Schreiner fra Fnisekompaniet streike-musikalen “Det er miserabelt”. De bruker musikk fra den kjente Broadway musikalen “Les Miserable”, bare med ny tekst.

Lærerstreik-markeringen i Byparken hadde godt oppmøte. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Handler ikke bare om lønn

På søndag valgte Utdanningsforbundet å bryte med forhandlingene med KS. Dermed fortsatte streiken. KS, arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av norske kommuner og fylkeskommuner (ikke Oslo), og Utdanningsforbundet er blant annet uenige om tallene som angår lønnsvekst for lærere.

Merete Sandvin Tobiassen understreker at det ikke bare handler om penger, men om framtiden til elevene.

– Vi ønsker at flere folk skal vite hvorfor vi streiker og at det ikke bare omhandler lønn, men hele aspektet rundt det, avslutter hun.

---

DERFOR STREIKER LÆRERNE (udanningsforbundet.no):

-Lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene og fylkene.

-Lærermangelen er kritisk.

-Nesten hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning, ifølge tall fra SSB.

-De sliter med å rekruttere og beholde lærere.

-Søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad.

-Og 16 400 lærerårsverk i skolen mangler godkjent lærerutdanning.

---

