Foreslås som listetopp for Rogaland KrF

Det melder Rogaland KrF i en pressemelding tirsdag.

Reid Ivar Bjorland Dahl (34) fra Hå kommune foreslås som 2.-kandidat og komiteen innstiller på at Vebjørn Mathiesen Solli (25) skal være ungdomskandidat og få 3.-plassen. Oddny Helen Turøy (48) fra Sandnes og Tom Landås (63) fra Haugesund kommer på de påfølgende plassene.

– Dette er en spennende utfordring og for meg handler politikk om å være et ombud for alle innbyggerne i fylket. Jeg har vokst opp i distriktet og bor nå i byen. Det å forstå at utfordringene er helt annerledes inne i Suldal enn i Stavanger er viktig som fylkespolitiker, sier Anne Kristin Bruns, i pressemeldingen.

– Rogaland skal være det beste fylket å vokse opp i og når du er klar for å gå ut i arbeidslivet skal det være attraktive arbeidsplasser i hele fylket. God videregående opplæring, fylkesveier og kollektivtrafikk er viktige suksessfaktorer i dette arbeidet. I tillegg må fylkeskommunen ta på seg en større rolle som regional næringsutviklingsaktør, legger hun til.

Leder i nominasjonskomiteen, Bjørg Tysdal Moe, sier at Bruns fikk bred støtte fra lokallagene i 1. høringsrunde.

– Anne Kristin Bruns har vært kommunestyrerepresentant i Stavanger de to siste periodene. I tillegg er hun leder av både Rogaland KrF Kvinner og Stavanger KrFs lokallag. Anne Kristin er en aktiv og synlig politiker, som gjennom mediene og arbeidet i bystyret viser sitt engasjement for enkeltmennesker og samfunnsutviklingen på en utmerket måte, sier Moe.

KrF har i dag fire faste representanter i fylkestinget. Fra dagens gruppe har både Solveig Ege Tengesdal, Geir S. Toskedal og Bjørg Tysdal Moe takket nei til gjenvalg. Det samme har også Svanhild Løge Skålheim. Jonas Andersen Sayed opplyste tidlig at han ikke ønsket en høy plassering på listen.

Lokallagene har frist til 30. september til å komme med sine høringssvar. Nominasjonsmøtet avholdes 3. november i Sandnes.

---

Følgende liste er av nominasjonskomiteen sendt ut på høring i lokallagene:

Anne Kristin Bruns, 59 år, barnevernspedagog, Stavanger

Reid Ivar B. Dahl, 34 år, stabssjef, Hå

Vebjørn Mathisen Solli, byggingeniør, 25 år, Ungdomskandidat/Sandnes/Sokndal

Oddny Helen Turøy, 48 år, lærer, Sandnes

Tom Landås, 63 år, daglig leder i Den norske kirke, Haugesund

Anna Henriette Veim Eikje, 55 år, bonde, Tysvær

Olaus Trygve Bjuland, 25 år, rådgiver, Hå

Jonas Andersen Sayed, 24 år, ordfører, Sokndal

Gøril Gilje Helgøy, 42 år, fruktbonde, Hjelmeland

Alf Magne Grindhaug, 56 år, varaordfører, Karmøy

Ane Fuglestad Skutlaberg, 38 år, kulturskolelærer/pleiemedarbeider, Bjerkreim

Bjørg Lauvvik, 59 år, lærer, Sola

---