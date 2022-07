Tilbyr matvarehjelp til flyktninger

– De som trenger det skal få mat. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å leve på det statlige tilskuddet som baserer seg på satser fra 2016. Ingen flyktninger som bor i byen vår skal behøve å gå sultne, sier fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken, i en pressemelding.

De siste dagene har det vært medieoppslag som viser flyktninger som står i matkø hos den frivillige organisasjonen Open Hands For You i Hillevåg. Støtten flyktningene får fra staten, på 2044 kroner i måneden til mat, klær og transport, strekker ikke til og flyktningene er fortvilet.

Satsene for flyktninger som bor i akuttmottak er fra 2016, og fungerende varaordfører Dag Mossige har blant annet bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å øke satsene i tråd med økningen i matprisene. Anmodningen ble sendt i juni etter at kirkevergen i Stavanger varslet om situasjonen i et brev til kommunen. Mossige var da fungerende ordfører.

Får tilbud om mat fra Helseteamet

Inntil videre har kommunen nå tatt saken i egne hender og tilbyr fra i dag matvarehjelp til flyktningene.

– Ordningen med matvarehjelp gjelder flyktninger som bor i akuttmottaket på Thon hotell i Stavanger. De er i en spesielt vanskelig situasjon fordi den statlige livsoppholdssatsen for beboere i akuttmottak er så lav at det er vanskelig for flyktningene å få kjøpt nok mat, sier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse.

Helseteamet for flyktninger vil dele ut mat til beboerne på mottaket en gang i uken. Det er først og fremst snakk om basisvarer som frukt, grønnsaker, kjøttvarer, ris og pasta, for å sikre et næringsrikt og variert kosthold.

Flyktninger som bor privat på en såkalt AMOT-plass (alternativ mottaksplass) har rett på en kommunal stønad til livsopphold med satser som tilsvarer sosialhjelpssatsene, dersom de ikke har andre inntekter. De kan henvende seg til NAV-kontoret i bydelen der de bor og søke, dersom de ikke allerede mottar slik stønad, opplyser kommunen.