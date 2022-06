Dette skjer på Tou i juli

– Det skjer på Tou i juli, skriver de i en e-post til RA.

Allerede 28. juni begynner Den Spiselig Byfest på Tou – samtidig som Gladmat. Festivalen varer til og med lørdag 2. juli, og Tou er spente.

– Vi gleder oss til å kunne arrangere Den Spiselige Byfest igjen. Datoene og tidspunktene er satt, så kommer programmet ellers veldig snart, skriver de i pressemeldingen.

2. juli vises Witch Club Satan – en nyfeministisk svartmetall-forestilling, i Maskinhallen. Teatrets og musikkens transformative potensial testes, og både aktører og publikum inngår i det iscenesatte ritualet.

– Forestillingen tar utgangspunkt i Norges viktigste musikalske eksportvare, Black Metal, og sjangerens kraft og teatrale potens. Svartmetallen er mer enn en musikksjanger, den er en verden i seg selv som huser en rik og levende subkultur, skriver Tou på sine nettsider.

Forestillingen har 15-årsgrense.

Framførelse av musikk

6. juli skal strykeorkesteret Ensemble Sonore framføre CRUX – et bestillingsverk som handler om å skape i fellesskap.

– Ideen bak verket er å oppnå et unikt og personlig preg hver gang det framføres. Det handler om å bryte den tradisjonelle oppdelingen mellom komponist og musiker, og dermed mellom verk og fortolkning. Om innlevelse og identitet, skriver Tou før de fortsetter:

– Signe Lykkes urverk for solo-fiolin og strykeorkester er delt inn i fire ensembler. Her skal EnSo, og senere tre andre nordiske ungdomsstrykeensembler sammen med solisten Christina Åstrand, produsenten August Wanngren og komponisten, jobbe sammen som én. Ambisjonen er at ensemblene, gjennom workshops oppnår en form for eierskapsfølelse av verket som vil bidra til forskning og dokumentasjon av nordisk strykelyd, likheter og forskjeller i klang, så vel som de unge kunstnernes musiske nysgjerrighet og eksperimenteringslyst.

Snaue tre uker senere – 26. juli, skal Kitchen Orchestra og en gruppe slovakiske musikere opptre på Tous uteområde.

– I 2016 gikk medlemmer fra Kitchen Orchestra og en gruppe slovakiske musikere i gang med å utforske spillerommet mellom gamle migrasjonssanger fra romtradisjonen og det mer eksperimentelle og improvisasjonsbaserte samtidssegmentet. Ensemble kaller seg Angrusori etter romuttrykket for ring, og har nå i flere år jobbet med å utvikle og raffinere nye hybride former for rombasert musikk, skriver de.