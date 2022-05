Stavanger-elev fikk forskningspris og 10.000 kroner

Kunnskapsminister Tonje Brenna kunngjorde onsdag vinneren av Holbergprisen i skolen.

Årets vinner av den nasjonale forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er Elise Harwiss ved Elvebakken videregående skole i Oslo, med prosjektet: «Pårørendes rolle i heroinassistert behandling».

Live Strømshoved ved Longyearbyen skole kom på andreplass i årets konkurranse, med rapporten «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv.»

Tredjeprisen gikk til Sverre Stalsberg ved St. Olav videregående skole i Stavanger, for prosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?» Her undersøker Stalsberg hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag, og han analyserer de to kriminalromanene Når det mørkner av Jørn Lier Horst og Som et speil av Gunnar Staalesen.

Rekordmange deltok

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Formålet med prosjektet er å bygge bro mellom videregående skole og høyere utdanning og å fremme human- og samfunnsfagene.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i forskningskokurransen. I år har 1053 elever, fra Svalbard i nord til Vennesla i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det er det høyeste antall elever hittil.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 57 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. pris mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

Finalistene vil feires og motta sine premier under Holberguken i Bergen i juni.