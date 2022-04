Kystbussen starter opp med toetasjes busser

– Endelig kan vi lansere det vi har jobbet med lenge. Kystbussens nye busser med to etasjer skiller seg fra dagens busser og vil gi våre passasjerer enda bedre reiseopplevelser, sier Svein Helge Hauge, produkt- og konseptsjef i Tide, i en pressemelding.

De nye bussene, gjerne omtalt som dobbeltdekkere, vil ha plass til 67 passasjerer.

Illustrasjon (Tide)

Bussene som fra juni skal være i drift på ruten blir bygget av den belgiske produsenten Van Hool. Kystbussen har vært aktiv i utformingen av bussene og fokuset har vært på å bygge busser med et høyt komfortnivå for de reisende på strekningen, ifølge pressemeldingen.

De nye dobbeltdekkerne er bygget og utstyrt med ulike plasstyper, slik at de reisende selv kan bestemme hvordan de vil reise.

– Nå kommer et skreddersydd tilbud til pendlerne mellom Bergen og Stavanger. Bussene er nemlig utstyrte med egne plasser med eget bord. Passasjerene vil også få tilgang til kaffemaskin, strømuttak og kjøleskap, så her vil de reisende kunne kombinere reise og arbeid på en behagelig og tidsbesparende måte, sier Hauge.

Svein Helge Hauge, produkt- og konseptsjef i Tide. ((Tide))

– Vi blir en sterk konkurrent

I tillegg vil de nye bussene tilby hvileplasser, med ekstra brede seter og legghvilere. Disse er plassert i andre etasje på bussen og gir en flott utsikt på turen, påpekes det i pressemeldingen.

De normale setene om bord er fordelt på begge etasjene i bussen, men også disse skal ha oppgraderte seter og høyere komfort enn dagens busser.

– Komforten om bord i de nye bussene er svært høy og gjør oss til en sterk konkurrent til både fly- og privatbilreiser på strekningen. Våre «strake veien» avganger har redusert reisetid og er et rimelig alternativ til reisen, sier Hauge.

Totalt har Kystbussen bestilt seks dobbeltdekkere, og fire av disse skal etter planen være i drift fra juni. De to siste bussene er produsert av Volvo og har tilsvarende høy grad av komfort. Disse busse vil bli satt i drift i løpet av høsten.

Hauge har stor tro på at bussene blir en suksess.

– Covid-19 pandemien har vært krevende for både Kystbussen og reiselivsbransjen. Nå ser vi imidlertid at reiselysten er på vei opp, og at flere reiser både i jobb- og fritidssammenheng, sier Hauge.