Disse gikk videre til NM for ungdomsbedrifter

Unik UB fra Bryne VGS gikk helt til topps i konkurransen for Beste Yrkesfaglige bedrift under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 16. mars. Nå blir de en av fem bedrifter som representerer Rogaland under NM 2.–3. mai. Det melder Ungt Entreprenørskap Rogaland i en pressemelding.

Elevene i Unik UB går på vg2 Helse- og oppvekstfag, og har laget en barnebok som har rettet oppmerksomheten mot ti ulike diagnoser for å forebygge mobbing fra tidlig alder. Boken er laget for barn i alderen 2 til 8 år og gir en god og informativ forståelse om de ulike diagnosene. Unik UB har snakket med barn og ungdom som selv har en diagnose og fått informasjon om deres opplevelser.

– De kommuniserer engasjert og forståelig. Unik framstår troverdig og har rettet oppmerksomheten mot et viktig tema for barn og ungdom. Gruppen framstår som helhetlig og tillitvekkende med høy forståelse og engasjement av temaet, sier juryen i sin begrunnelse.

Strømgjerdesensor ga gullbillett til NM

Flere ungdomsbedrifter fra Tryggheim VGS utmerket seg under Fylkesmesterskapet. Hele 13 priser ble hentet hjem til skolen på Nærbø.

El Gründer UB går vg2 Elektro og datateknologi. De har utviklet sensorpakker som gjør det lettere å overvåke strømgjerder. Problemer med strømgjerder uten rett spenning og dermed dyr på rømmen er tidkrevende for mange bønder. Bedriftens løsning gir bøndene varsler om problemer i god tid slik at en kan finne feilen og reparere umiddelbart.

Bedriften har utviklet produktet selv, og har brukt gruppens samlede kompetanse fra el-energi, ekom, datateknologi og elektronikk. I tillegg har det vært til god hjelp av to av gründerne har vært avløsere på gårder, og dermed kjent bøndenes problem på nært hold.

– El Gründer har både nasjonalt og internasjonalt potensial, og det finnes mange spennende samarbeidsformer med leverandører og mulige distributører, sier juryen i sin begrunnelse.

Denne løsningen ga EL Gründer fire pallplasseringer under mesterskapet, noe som ga dem gullbillett til NM.

Unik UB og El-Gründer UB skal representere Rogaland under NM for Ungdomsbedrifter 2.–3. mai. Med seg får de tre andre ungdomsbedrifter: Tønnå UB fra Lundeneset VGS, Godt i Glass UB fra Karmsund VGS samt Re-Cycle UB fra Hetland VGS.