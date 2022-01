Forsvaret setter vaksiner på Kvadrat

Tilbudet på Kvadrat gjelder hovedsakelig for de som mangler første eller andre dose, og alle, uansett hjemkommune, kan benytte seg av tilbudet.

Vaksineringen foregår i perioden 5.–15. januar like innenfor dørene ved inngang A1 (ved Clas Ohlson) i senterets åpningstider. Man kan komme uten å bestille time først.

Mulig med dose 3

Kommuneoverlege i Sandnes kommune, Hans Petter Torvik, opplyser til RA at de ikke kommer til å avvise de som ønsker å ta dose 3, selv om tilbudet primært er tenkt til de som vil ta 1. og 2. dose.

– De som skal ta dose 3 må dokumentere at det har gått lang nok tid fra dose 2, sier Torvik.

Det skal gå 5 måneder mellom dose 2 og 3, ifølge FHI.

Torvik påpeker at også barn mellom 12–15 år kan komme på drop-in på Kvadrat, men da må de ha et skriv fra foreldrene om at det er greit.

Dersom man bor utenfor Sandnes kommune, må man ha med seg koronasertifikatet på mobilen, for å vise hvilken dose man skal ha, og tidsintervallene mellom en eventuell forrige dose.

– Folk fra hele regionen

– Hvorfor gjør dere dette akkurat på Kvadrat?

– Det er et sted hvor det er veldig mange folk som handler. Det er det største handlesenteret vi har i vår region, og folk fra hele regionen kommer hit. Det er et forsøk på å nå ut til flere uavhengig av hvilken kommune folk bor i.

Kommuneoverlegen understreker at samarbeidet med Kvadrat har vært utmerket.

– De stiller med lokaler til disposisjon og bidrar med det de kan. Arealet er på rundt 100 kvadrat, så det er god plass til at de som tar vaksinen får sitte å vente de 20 minuttene de skal etterpå.

[ 443 nye smittetilfeller på Nord-Jæren ]

Samarbeid

Vaksineringen på Kvadrat er et samarbeid mellom Sandnes kommune, Statsforvalteren og Forsvaret. I tillegg til de andre kommunene i regionen.

– Forsvaret har 17 team i landet, og nå har ett kommet til Rogaland. Da har vi blitt enige om hvordan vi kan bruke teamet mest mulig effektivt. Vi kom fram til at det er lurt å bruke de på Kvadrat, også skal de ha en vaksinebuss i Stavanger. Så dette er et samarbeid mellom flere ledd.

– Hvor mange vaksiner har dere tilgjengelig i perioden det skal være drop-in på Kvadrat?

– Det skal i hvert fall være nok vaksiner til alle som kommer. Det er ikke noen begrensninger. Nå er vaksinetilgangen god. Det eneste er at vi ikke alltid kan love at det er fritt valg mellom Moderna og Pfizer, sier Torvik.

Hele åpningstiden

Kommuneoverlegen i Sandnes påpeker at vaksineringen er planlagt å foregå i hele åpningstiden til kjøpesenteret.

– Det betyr at de som jobber kveldsskift kan komme før jobb, og de som har vanlig kontortid, kan komme etter jobb. Man trenger ikke å bestille, det er bare til å møte opp. Det tror jeg gjør det lettvint for folk.

– Forventningen er at vi skal klare å nå ut til flere, å gi et tilbud til de som har hatt vansker med å få tatt vaksinen gjennom de vaksinesentrene som de har hatt. Det er så lettvint nå, og grunnen for å ta vaksine er større enn noen gang, legger han til.