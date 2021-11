Tredje koronadødsfall på sykehjem i Stavanger

En fullvaksinert beboer i slutten av 90-årene ved Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap døde onsdag 24. november i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Det melder Stavanger kommune onsdag ettermiddag.

Dette er det tredje dødsfallet ved sykehjemmet knyttet til smitteutbruddet.

– Min dypeste medfølelse går til de pårørende, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Alle de tre avdøde, som var i 80- og 90-årene, var fullvaksinert, og fikk medisinsk oppfølging på grunn av redusert allmenntilstand.

[ 100 nye smittetilfeller på Nord-Jæren ]

Ikke påvist smitte på en uke

Til sammen 24 fullvaksinerte beboere og 24 ansatte, for det meste fullvaksinerte, ble smittet i utbruddet som startet 5. november. Det er nå ikke påvist smitte ved sykehjemmet siden 18. november. Alle beboere og ansatte har blitt testet hvert tredje døgn. Dette for å avdekke smitte og iverksette tiltak for å stanse utbruddet.

Sykehjemmet er erklært friskmeldt, mens det skal tas en runde til med tester i bofellesskapene. Besøkende oppfordres sterkt til å bruke munnbind, og alle besøk må inntil videre skje på beboerrommene. De pårørende har samtykket til at Stavanger kommune informerer om dødsfallet.