Stavanger universitetssjukehus sendte ut feil prøvesvar til koronasmittede

Det var 3. november at feiltakelsen skjedde, melder NRK.

Blemmen ble ikke oppdaget før etter et døgn. Da viste det seg at rundt halvparten var smittet av korona, selv om de hadde fått beskjed om at de ikke var det.

Det var en intern, manuell feil som førte til at prøvesvarene ble gale, og sykehusets egne rutiner fanget opp dette. Det var to testplater som ble forbyttet.

– Så vidt vi vet fikk ikke denne feilen store konsekvenser, verken for enkeltpersoner eller institusjoner, sier avdelingsoverlege for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr, til NRK.

