Sandvedparken pumptrack er åpnet

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak, klippet en sykkelkjetting for å markere den offisielle åpningen av Sandvedparken pumptrack.

Et knippe unge, lokale syklister ble de første til å prøve banen.

Representanter fra Rogaland fylkeskommune, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Bymiljøpakken var også til stede under åpningen.

Dette er kommunen første pumptrackbane. Banen i den sentrumsnære Sandvedparken måler nesten 500 kvadratmeter asfaltdekke, og er designet for å få mest mulig fart og moro ut av terrenget, ifølge Sandnes kommune.

I en pressemelding fra Sandnes kommune forklares det at banen er ment for å skape trivsel og glede, og kan brukes av alle som trives med og på sparkesykkel, rulleskøyter, skateboard eller sykkel.

– På pumptrackbaner handler det om å komme opp i en viss fart, og å holde den oppe gjennom hele løypa. Her er det nemlig både svinger og en rekke småbakker som må forseres. Derfor blir både mot og balanse utfordret – samtidig som læringskurven går rett til værs, påpeker kommunen i pressemeldingen.

Kommunen legger også vekt på at norske barn og ungdom blir mer og mer stillesittende.

– Lek og uteaktiviteter møter sterk konkurranse fra små og store skjermer. Det å aktivisere de unge blir derfor bare mer og mer viktig i et folkehelseperspektiv. Å lære seg god teknikk allerede i ung alder skaper gode syklister. Det kan bidra til at tohjulingen blir et mer naturlig transportmiddel når en vokser opp. Med flere unge syklister som er trygge i trafikken blir antallet ulykker redusert.





Sandvedparken pumptrack ble åpnet torsdag formiddag. (Tore Espedal)

Disse reglene gjelder:

Banen er åpen for alle.

All ferdsel på eget ansvar.

Bruk hjelm. Vis hensyn!

Alle må kjøre i samme retning.

Hold anlegget søppel-, rus- og røykfritt.

Banene er for utøverne. Tilskuere må oppholde seg utenfor banene.

Organiserte aktiviteter i anlegget skal avtales med Sandnes kommune.

Banen er åpen i tidsrommet 07.00-22.00 hver dag. Vis hensyn til naboene!

Fakta om Sandvedparken pumptrackbane