Hun blir ny sjefredaktør i Stavanger Aftenblad

Det melder Schibsted i en pressemelding onsdag.

– Jeg takker for tilliten og gleder meg veldig til å utvikle mediehuset Aftenbladet videre, sammen med alle ansatte, sier Sortland.

Kjersti Sortland kommer fra stilling som ansvarlig redaktør og daglig leder i Budstikka, avisen for Asker og Bærum. Der startet hun som ansvarlig redaktør i 2013, og ble i 2020 også avisens daglige leder. I fjor ble Budstikka kåret til «Årets Mediehus» i Norge, etter mange år med sterk journalistisk utvikling og solid, digital vekst, ifølge pressemeldingen.

– I Stavanger Aftenblad fikk jeg grundig journalistopplæring i flere år da jeg var helt fersk i yrket. Derfor har jeg alltid hatt et stort hjerte for avisen og for byen. Som opprinnelig sørvestlending, ser jeg dessuten fram til å jobbe i en viktig og spennende region i Norge, sier Kjersti Sortland.

Sortland kommer fra Bømlo. Hun utdannet seg i Stavanger og Bergen, og jobbet for Stavanger Aftenblad tidlig i karrieren. Senere gikk hun til VG, hvor hun etterhvert ble avdelingsleder for nyhetsavdelingen og VGs åtte lokalkontorer.

– Kjersti Sortland er en erfaren medieleder og en publisist med et brennende hjerte for medienes samfunnsoppdrag. Jeg er veldig glad for at hun har takket ja til denne oppgaven, sier Øyulf Hjertenes, styreleder i Stavanger Aftenblad AS, i pressemeldingen.

– Sortland er en redaktør som setter retning, får med seg folk og som står stødig når det blåser opp. Hun kombinerer dette med en dyp forståelse for hva som skal til for å lage relevant og viktig journalistikk for leserne. Jeg ser fram til hva den nye redaktøren og redaksjonen i Aftenbladet kan få til i årene som kommer, sier Hjertenes.

128 år med menn

Styrets ansettelse av Kjersti Sortland er historisk i den forstand at det er første gang i Aftenbladets 128 år lange historie at avisen får en kvinnelig sjefredaktør.

– Jeg er glad i hverdagene i dette yrket, og veldig opptatt av å søke forstå lesernes behov. Nå ser jeg aller mest fram til å bli kjent med ansatte og brukerne av Rogalands fremste mediehus, og starte arbeidet med å videreutvikle en sterk merkevare, sier Sortland.

Kjersti Sortland tiltrer som sjefredaktør i Stavanger Aftenblad på nyåret 2022. Endelig tidspunkt blir klart i løpet av den kommende tiden. Nåværende sjefredaktør Lars Helle varslet i juni at han ønsket å gå av etter ti år i rollen. Helle vil stå i stillingen inntil videre.