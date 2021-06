Statsministeren åpnet årets Gladmatfestival

Onsdag åpnet statsminister Erna Solberg (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) årets Gladmat i det nye konseptområdet Bakgården på Nytorget.

– Det er hyggelig å være tilbake, sier statsministeren.

– Vi trenger å være sammen, nyte mat og drikke og bli inspirert. Serveringsbransjen har en tøff tid bak seg, og at vi nå kan bidra med å få fart på alt igjen, men Ikke få så mye fart at dere glemmer meteren, legger hun til.

I år arrangeres matfestivalen fra onsdag 30. juni til og med lørdag 3. juli. Gladmat ønsker å være starten på sommeren for de besøkende.

[ Gladmat-Maren med annerledes festival ]

Daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde, har gledet seg til årets festival. (Kathinka Skott Hansen)

Vil minske matsvinn

– Det er krevende å arrangere festival med koronarestriksjoner, men med gode samarbeidspartnere får vi det til, sier Maren Skjelde.

– Her i Bakgården skal vi gjennomføre et pilotprosjekt hvor vi har som mål å bli Norges mest sirkulære matfestival. Vi har som mål å minske matsvinn, legger hun til.

RA tok en prat med daglig leder i Gladmat, Maren Skjelde, forrige uke, og da sa hun at årets Gladmat blir en annerledes festival – en løyen festival i en annerledes tid.

– Jeg er glad for at samarbeidspartnere og alle aktører gjør det mulig å gjennomføre årets Gladmat innenfor de rammene som er satt. Jeg mener det er viktig for å vise støtte til lokale matprodusenter og serveringsnæringen. Dessuten er det viktig at vi kan arrangere kjekke aktiviteter for hele familien, sa hun da.

Skjelde synes årets program både er innholdsrikt og har stor bredde. I år får Gladmat muligheten til å teste ut nye konsepter som de ikke har hatt mulighet til tidligere. I en pressemelding skriver de at i Bakgården på Nytorget blir det food court. I og med at Gladmat ønsker å være Norges mest sirkulære matfestival dropper de engangsserviset her, og har heller et eget vaskeri og satser på å dele utstyret. I tillegg inviterer de til konseptområde for øl og sider, Malt & Humle, i Ledaalparken sammen med samarbeidspartner Lervig. Der kan man nyte drikke fra hele Norge, samtidig som det er kort avstand til god mat hos Matmagasinet, Lervig Local, bakerier og Eg & Du.