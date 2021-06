Mann frifunnet for voldtekt under samboerens epilepsianfall

Hendelsen mannen ble dømt for i tingretten, skjedde 1. desember 2017 da samboeren var i ferd med å ha et epilepsianfall.

Han tilsto senere forholdet både overfor samboeren, politiet på stedet og under avhør, men endret senere forklaring til at handlingen var et uhell under forsøk på å stanse epilepsianfallet. Han brukte denne forklaringen også i retten.

Likevel ble han dømt til ett år og ni måneders fengsel, noe han anket til lagmannsretten.

Nå har et flertall i lagmannsretten, én lagdommer og fem meddommere, etter en samlet bevisbedømmelse kommet fram til at det forelå mer enn rimelig tvil om tiltalte har forgrepet seg på den daværende samboeren, og at tiltalte må frifinnes, skriver Stavanger Aftenblad.

Han slapp også å betale oppreisning til fornærmede, skriver avisen.

(©NTB)