Hele Rogaland skal lese Oda Malmins debutroman

Årlig arrangerer Rogaland fylkeskommune litteraturformidling prosjektet Hele Rogaland leser i samarbeid med LO Rogaland.

– Kort og greit går det ut på at vi velger ut en forfatter eller bok som har tilknytning til Rogaland, og trykker opp 30.000 bøker som deles ut gratis på bibliotekene i fylket, sier prosjektleder, Stig Beite Løken.

Hvert år velges det ut en ny bok som skal deles ut gratis på bibliotekene.

– På den måten kan vi endre profil hvert år, og nå nye målgrupper.

I år er det Oda Malmins roman «Steinauge» som skal deles ut på biblioteker i hele fylket.

– Vi valgt en bok som er veldig god, og som skal få folk til å sette seg inn i en litt annen verden. Nå er det veldig mange som bor i byen, mens denne boken handler om noen som er født og oppvokst på gård. Vi kan lære litt av hverandre i Rogaland, legger Løken til.

Ett av målene med prosjektet er å løfte den kulturelle arven i fylket.

– Vi vil sette søkelys på de tingene som er viktig for oss her, sier Løken.

Startet på toget

For forfatteren selv var det veldig stas at boken hennes ble valgt som årets bok.

– Det er helt spøtt å bli valgt ut, da jeg leste at de skulle trykke opp 30.000 eksemplarer av min bok, trodde jeg at det var minst en null for mye, sier Malmin, og legger til at hun er stolt over at så mange rogalendinger forhåpentligvis skal lese boken hennes.

For ikke nok med at det er stas å bli valgt ut i utgangspunktet, er dette også Malmins debutroman.

– Det gjør det jo ekstra stas at den første boken jeg skriver blir sett på som såpass god at den ble valgt ut til dette prosjektet, sier hun.

Oda Malmin har alltid hatt lyst til å skrive bok, og har prøvd å skrive smått flere ganger. Men det var først på en togtur mellom Stavanger og Oslo ideen endelig kom.

– Da jeg kjørte gjennom Jæren så jeg for meg karakteren Ingeborg, og slik startet det. Hele handlingen er satt til Jæren, og det har vært viktig for meg å få fram den jærske naturen. Jæren er veldig viktig boken, og det er stas at juryen har sett det, legger hun til.

Malmin fortsetter å fortelle om handlingen i boken.

– Boken handler om vennskap som blir satt på prøve, og hvor mye det kan koste å gå fra et vennskap, og kanskje spesielt på en liten plass på Jæren der det er få folk og tettere bånd.

God respons

I tillegg til å bli valgt ut til dette prosjektet, har Malmins debutroman fått god respons på flere andre områder også. Hun vant blant annet Aschehougs debutantstipend for romanen.

– Boken har fått gode anmeldelser, og ble i tillegg nominert til Tarjei Vesaas debutantpris da den ble gitt ut, så det er jo veldig stas.

Siden Steinauge kom ut for omtrent tre år siden, har hun rukket å gi ut enda en bok, «Skinliv».

– Jeg har jobbet med denne boken siden jeg ga ut den forrige, så det har vært en lettelse å gi den ut. Det har jo vært veldig annerledes å gi ut bok nå med tanke på at jeg ikke har kunne hatt en lansering og snakke om boken på samme måte på grunn av korona.

Selv om det er krevende, har det gitt mersmak å skrive bøker.

-Jeg har ikke noe konkret på blokka, men jeg håper jo at jeg kan skrive flere bøker i framtiden.

Tidligere år

Prosjektet startet som Hele byen leser hos Sølvberget i 2008, og ble utvidet til Hele Rogaland leser i samarbeid med Rogalands fylkeskommune i 2010. Tidligere har kjente forfattere som Alexander Kielland, Kolbein Falkeid og Tore Renberg vært representert.

Under er det en oversikt over hvilke bøker som har vært med på prosjektet tidligere:

2008: Kaninbyen av Arild Rein

2009: Fortuna av Alexander Kielland

2010: M. Kanne og Søn av Einar O. Risa

2011: Hitler, Jesus og farfar av Lene Ask

2012: Utvalgte dikt av Kolbein Falkeid

2013: Makt, ofre og idioter (Antologi)

2014: Grand Manila av Kjartan Fløgstad

2015: Sov søtt, herr Spiss av Inger Lise Belsvik og Erna Osland

2016: Sovjetistan av Erika Fatland

2017: Øverst på nazistenes liste av Arne Vestbø

2018: Kompani Orheim av Tore Renberg

2019: Skamløs av flere forfattere

2020: Plattformen som ikke kunne velte av Tord Paulsen og Marie S.-Solbakken

2021: Steinauge av Oda Malmin

– Jeg synes det er utrolig flott at fylkeskommunen har et slikt prosjekt, at de prioritert lesing såpass høyt. Det synes jeg er fint, avslutter Oda Malmin.