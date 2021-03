Stavanger-film med suksess: – Marius har tatt de tunge løftene

«Code name: Nagasaki» er historien om den Stavanger-bosatte, japansk-norske Marius K. Lundes leting etter sin mor, som forlot den da fem år gamle sønnen og familien. Moren kuttet all kommunikasjon.

– Å kunne si at min private katastrofe kan bli en god film er faktisk veldig betryggende, kommenterer Lunde selv i traileren til filmen.

«The Jury appriciated the film’s ability to avoid cliches while creating a deeply engaging personal detective story», skriver juryen i Slamdance Film Festival i sin begrunnelse.

– Ikke forberedt på å vinne

Den nettbaserte festivalen har base i Park City i Utah, og Hana fikk beskjed om tildelingen ved 01.00-tiden natt til fredag.

– Jeg visste at filmen var nominert til dokumentarprisen, men jeg var ikke forberedt på å vinne. Jeg fikk mumlet fram en takketale, sier Hana til RA.

Han opplyser at han og hans nære venn og filmkollega Lunde har arbeidet med produksjonen i perioder i fire og et halvt år.

– Dokumentaren har vært utfordrende på en ny måte, for dette er ikke et format jeg har arbeidet med tidligere, sier regissøren.

Den tunge tematikken har naturlig nok også vært utfordrende under jakten en mor som hadde kuttet all kontakt.

– Det er Marius som har tatt de tunge løftene, og tatt de tunge valgene som måtte tas, samtidig fikk jeg en mulighet til å være til stede for ham. Tanken på de kreative veiene i reisen var også der, men jeg ville ikke gjort dette hvis jeg ikke kjente Marius så godt som jeg gjør, sier Hana.

Over helgen vises filmen på Human Internasjonale Filmfestival i Oslo, før den senere skal til Nederland.

– Det er også andre festivaler på gang, uten at dette er helt avklart, sier Hana.

Han er først og fremst opptatt av at mange ser dokumentaren.

– Det er stor stas med pris, og jeg håper det får flere til å se filmen, sier regissøren.

Se traileren her:

Hyllestene var mange i forkant av juryens beslutning.

«A heartbreaking soul-searcher of a film», skriver den Rotten Tomatoes-tilknyttede filmkritikeren og filmskaperen Christopher Llewellyn Reed på nettstedet Hammertonail.

Blander fortellerstiler

Blandingen av tradisjonell dokumentar, animasjon og andre fortellerstiler er blant det kritikere trekker fram som positivt.

– An ingenious documentary, I loved the combination of filmmaking styles. Non of it felt gimmicky. Highly recommended, oppsummerer filmbloggeren Raquel Stecher på Quellemovies.com.

Dokumentaren er hentet til Imagine Film Festival, som avholdes 7.–17. april i Nederland.

«A truly unique documentary channeling real life by way of fantastic cinema,» ifølge arrangørene.

Fredrik S. Hana har tidligere regissert blant annet den korte fiksjonsfilmen «Autumn Harvest», som han også skrev manus til sammen med nettopp Marius Lunde, der Oliver Hohlbrugger, Eili Harboe og Helga Guren er på rollelisten. Hana står også for kortfilmen «Sister Hell» med Thomas Aske Berg og Espen Hana i sentrale roller.

Fakta om «Code name: Nagasaki»

Vinner av The Grand Jury Prize for dokumentarer på Slamdance Film Festival i Park City, Utah, USA, en årlig festival for indiefilmer

Regi: Fredrik S. Hana

Produsenter: Gunhild Oddsen, Torstein Grude, Ruwê Yuxinawá og Elin Sander

Kamera: Christer Bårdslistuen Runde

Lys: Kyrre H. Larsen

Musikk: Anders Hana

Lyd: Nils Viken og Jan Erik Hagevold

Sminke: Michael Wallin

Animasjon: Mikael Tabutiaux, Mariell Revheim Fotland og Torjus Førre Erfjord