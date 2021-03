Hadde glemt nøkkel til leilighet og flatt batteri på mobilen – da satte han seg i bilen og drakk øl

30-åringen erkjente ikke straffskyld for promillekjøring, subdiært etterfølgende alkoholnytelse da han møtte i Stavanger tingrett.

Hendelsen fant sted på ettermiddagen 22. april i fjor. Da kom 30-åringen kjørende hjem etter å ha vært på jobb. Han hadde da glmet å ta med seg nøkler til leiligheten. I tillegg var samboeren på jobb og batteriet på mobilen flatt. Dermed kom han seg ikke inn i leiligheten og måtte vente på henne utenfor. Da mente 30-åringen at det bare var en ting å gjøre, nemlig å dra til en dagligvarebutikk i nærheten og kjøpe øl. Ifølge 30-åringen satte han seg i bilen og begynte å drikke øl. Nøkkelen sto i tenningen slik at bilens varmeanlegg og radio var på.

Rundt klokken 21.30 fikk en politibetjent melding fra politiets operasjonssentral om at de hadde fått melding om at det satt enn beruset mann og sov i en bil på det aktuelle stedet. Politiet vekket mannen og tok ham med til legevakten for blodprøvetaking og denne viste at han hadde en promille på 1,45. Retten kom til at det ikke var grunnlag for å dømme ham for promillekjøring. Stavanger tingrett kom også til at det ikke var noe ved kjøreturen til butikken som skulle føre til at han skulle dømmes for etterfølgende alkoholnytelse – og dermed ble han frifunnet.

