Fikk ikke kjøre videre med dette

Mandag kveld hadde Statens vegvesen kontroll på Sokn kontrollstasjon på E39.

Totalt 68 tunge kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, og av disse ble 12 plukket ut for nærmere kontroll.

Dette var resultatet etter mandagens kontroll:

* Under kontrollen ble det gitt overlastgebyr på 8300 kroner til eieren av et kjøretøy, og sjåføren måtte laste om for å komme ned i lovlig vekt. Det var også to kjøretøy med overlast som ikke var i gebyrpliktig overvekt som måtte laste ned til teknisk lovlige vekter.

* Dokumentkontrollen viste ingen mangler, men det ble gitt ett beltegebyr på 1500 kroner for manglende bruk av bilbelte.

* Det ble gitt kjøreforbud på fire semitrailere lastet med fisk på grunn av avrenning fra lasten.

* Det ble avdekket tekniske feil/mangler på fire kjøretøy. Resultatet ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

* På grunn av feil merking av spesialtransport fikk ett vogntog kjøreforbud og pålegg om å merke lasten/kjøretøyet forskriftsmessig før videre kjøring.