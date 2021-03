Det melder Stavanger kommune på sine nettsider.

Nylund skole i Stavanger fikk mandag morgen beskjed om at en elev i 1. klasse hadde testet positivt for covid-19.

Rektor sørget umiddelbart for at de foresatte til elevene i klassen ble oppringt med beskjed om at elevene ikke kunne komme på skolen.

25 elever og tre ansatte er satt i karantene.

