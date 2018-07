Rogalandsavis

Kvinnens forsvarer, Svein Kjetil Lode Svendsen, bekrefter løslatelsen overfor Stavanger Aftenblad.

Den etniske norske kvinnen ble pågrepet 15. mai i Tunisia, etter at hun ble internasjonalt etterlyst av norske myndigheter, siktet for barnebortføring. Hun har sittet fengslet sammen med sin halvannet år gamle datteren i et kvinnefengsel siden hun ble pågrepet.

Fordi Tunisia og Norge ikke har utleveringsavtale, frykter Svendsen at utleveringen kan ta tid.

– Domstolene har varslet at utleveringssaken kan ta opptil sju måneder. Det er bekymringsfullt at en norsk borger og hennes barn risikerer å sitte over et halvt år i påvente av utlevering, sa advokaten til Stavanger Aftenblad i juni.

Om løslatelsen vil fremskynde prosessen med å få henne tilbake til Norge er usikkert.

