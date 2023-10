Overrasket av video-respons: – Dette hadde vi ikke ventet

---

Hvem: Kjartan Salvesen (46), markedssjef i Viking FK og artist

Hva: Klubben fikk nylig med seg et lokalt stjernelag bestående av blant andre Morten Abel, Sigvart Dagsland, Izabell og ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun (Ap) til å bidra i en signeringsvideo.

Hvorfor: Signeringsvideoen til midtbanespiller Markus Solbakken, som nylig forlenget sin kontrakt i Viking, fikk raskt høye seertall og rundet en million visninger innen et døgn, nå nærmer det seg to millioner avspillinger. Responsen på videoen har også vært ellevill i sosiale medier.

---

– Hvordan har du opplevd responsen på Solbakken-signeringsvideoen, som en vel kan slå fast at tok litt av?

– Vi har nå forstått og opplevd betydningen av ordet viralt. Den første, og kanskje den siste gang vi får oppleve noe sånn. Det toppet seg da videoen spredte seg inn og over Danmark.

– Hva trodde du på forhånd?

– Vi visste at denne ville treffe, i hvert fall da vi landet både Morten Abel og Sigvart Dagsland som bidragsytere. Men at det skulle bli sånn det ble … Dette hadde vi ikke forventet. Målet var uansett at det skulle være en så bra låt at videoen ble en bonus.

– Hvordan oppsto ideen til sangen og videoen?

– På kontorene til markedsavdelingen i Viking. Alle er alltid involverte her.

– Folk var ikke vanskelige å be?

– Nei. Men det var en liten jobb å male dette uferdige bildet slik at artister som er vant med noe helt annet forsto hva vi prøvde på. Men vanskelig var det ikke. Det er så mye deilige vibber rundt Viking som klubb nå, at alle var klar med en gang.

– Blir dette den nye standarden for signeringsvideoer i Viking framover?

– I frykt for å ikke kunne toppe dette, så legger vi nå ned signeringsvideo-avdelingen.

– Hvorfor tror du at dette traff så godt og at så mange har sett videoen?

– Sangen, stemningen som er fanget på film og avslutningen til Markus Solbakken og Morten Abel.

Så er det over til noen faste spørsmål:

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Beatles» av Lars Saabye Christensen.

– Hva er din favorittfilm?

– Forrest Gump.

– Er det noe du angrer på?

– Ja, at jeg ikke skryter nok av kona. Hu er rådeilige.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Svært lite. Livet er jo en eneste lang utskeielse.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog for/mot?

– Mot folk med urgamle meninger og små antenner. Hashtag Frimodig Kirke.

– Hvem ville du helst ha stått fast i heisen med?

– Therese Egebakken. For å prøve å forstå.