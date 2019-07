Følg RA Sporten på Facebook !

FK Haugesund er gjester i det som er den siste hjemmekampen før sommerferien for Vikings del, og med tre seire, en uavgjort og ett tap så langt hjemme på SR-Bank Arena er det er hjemmelag som vil revansjere sesongen første hjemmetap i forrige kamp mot Bodø/Glimt.

Vi må tilbake til 2016 for å finne forrige Viking-seier i en obligatorisk kamp. Den gang vant Viking 3-2 hjemme på eget gress, mens de tre seneste møtene har endt med to FKH-seire og en uavgjort. Totalt er det likevel Viking som leder den innbyrdes statistikken med fem seire mot Haugesunds tre på elleve seriemøter i Stavanger.

Etter at Haugesund har dominert de seneste årene, har Viking fått vind i seilene denne sesongen og ligger før lagenes møte to poeng foran tabellnaboen.

– Vi håper selvsagt at vi er gode nok til å vinne et innbyrdes oppgjør mot dem på vår hjemmebane, og kampen er viktig med tanke på at vi får et brukbart forsprang på dem hvis vi vinner. Taper vi går de forbi oss igjen på tabellen, så sånn sett er det en viktig kamp, forteller Berntsen til RA.

Han gjør to endringer på laget som spilte uavgjort mot Mjøndalen sist, og det er Johnny Furdal som kommer inn på midtbanen for Kristian Thorstvedt mens Zlatko Tripic kommer inn for Usman Sale. Furdal til sin første start i Eliteserien.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Johnny Furdal, Samuel Kari Fridjonsson, Ylldren Ibrahimaj – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Johnsen Salte, Fredrik Torsteinbø, Even Østensen, Usman Sale, Kristian Thorstvedt, Adrian Pereira.