Ny artist klar til Mablis: - Ren glede

– Det er ren glede å kunne annonsere at Purified in Blood spiller på Mablis 2023. Få norske band har turnert like mye som bandet fra Hommersåk. I løpet av de siste ti årene har turneene strukket seg fra Seattle til New Delhi, og de har delt scene med som Slayer, Mastodon, Gojira, Madball og Meshuggah for å nevne noen, skriver festivalen i en pressemelding fredag formiddag.

I 2006 vant Purified in Blood Alarmprisen for beste liveband, dette i konkurranse med blant annet Kaizers Orchestra, Turbonegro og Madrugada.

I 2022 ga de ut singlene Krater og Myrå, sistnevnte er beskrevet som «et episk spor som gir utsultede fans nærmere seks minutter med nådeløst uforsonlig lykke», melder arrangøren.

Mablis 2023 blir gjennomført 16. – 17. juni 2023.

Her er de bekreftede artistene:

Aurora

Lars Vaular

Hilde Selvikvåg

Madrugada

Jonas Benyoub

Marstein

Bastian

Dina Ögon

Stig Brenner

No. 4

Purified in Blood

Det jobbes med å booke flere artister.

Mablisfestivalen er en todagers utendørs musikkfestival som arrangeres i idylliske Vålandsskogen – i gåavstand fra Stavanger sentrum.

Mablis byr på rock, pop, urban og beslektede sjangre, men det er ikke bare musikk som står i fokus på festivalen. Det satses også på gode matopplevelser og andre aktiviteter.

– Vi ønsker å bidra med en festival som skaper glede og samhørighet for alle og Mablis har fri aldersgrense hvor barn under 14 har gratis adgang ifølge av voksen med billett.