Ballinciaga til Utopia

Bandet med de rosa maskene skal få hele Bjergstedparken til å riste når de spiller Utopia 2023, melder Utopia i en pressemelding fredag.

– Ballinciaga representerer det som er den nye vinen i norsk musikk og er kanskje det mest forespurte navnet hos oss, etter Karpe. De befestet sin posisjon i Norge da de solgte ut Oslo Spektrum nylig, og har med flere låter på toppen av listene i Norge vært et av de absolutt heteste navnene i norsk musikkbransje det siste året! Det kommer til å bli ellevilt. «Dans På Bordet» har vært på enhver høyttaler det siste året, sier festivalsjef Espen Knoph.

Ballinciaga har siden 2018 gitt ut russelåter, men har beveget seg fort til å bli et band for alle.

Bandet gikk sitt store gjennombrudd da de ga ut «Loud Luxury 2022», sammen med Kevin Lauren. I fjor fikk de sin første topplassering på den norske singellisten med singelen «Dans på bordet». Dette ble en enorm suksess og har fortsatt å være #1 på lista flere måneder etterpå, og er fremdeles en av de mest avspilte låtene i landet.

De har solgt ut scener landet over og rakk å spille de største festivalene i sommer. Siden dette har de vokst, gitt ut nye hiter og nå er de et av landets desidert største navn. Singler som «Beklager (Guttaklubben)» og «Fakk Min X» med flere titalls millioner streams har bevist at Ballinciaga er for å bli. Samarbeid med Kamelen har også gitt dem en helt ny dimensjon. Mye skal skje videre med Ballin’ og vi kan love et enormt show av de rosa maskene, skriver Utopia i pressemeldingen.

