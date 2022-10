Karpe til Utopia: Lover et hinsides liveshow

Hiphop-duoen Karpe kommer til musikkfestivalen Utopia 2023.

– Karpe er noe helt eget, alt de tar i blir til gull. Ambisiøse som få, både hva gjelder utgivelser og liveshow. Og de leverer hver eneste gang. De er nåtidens stemme av samfunnet vi lever i. De treffer mennesker i alle aldre, rører og engasjerer. Da vi spurte hva publikum ville se på Utopia 2023 tror jeg ikke det var en eneste av de 1400 som ikke svarte Karpe. Det er ikke et annet band i verden jeg heller ville hatt til Utopia, enn Karpe.», sier utopia-sjef Espen Knoph i en pressemelding.

Den populære hiphopduoen består av Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

«Årene siden sist besøk, har vært alt annet enn satt på pause for Karpe. Med 10(!) utsolgte show i Oslo Spektrum med 110.000 mennesker kan man godt si at Karpe er verdens største norske band», skriver arrangøren.

Holdt på i 20 år

Karpen har holdt på i 20 år.

– Karpe sprenger grenser, strekker strikken og utfordrer på alt de gjør. De har «verdens mest lojale fans» som følger dem overalt. De lager liveshows som er på et annet nivå enn det vi noensinne har sett. Og de har et enormt nedslagsfelt. Dette blir noe ingen – absolutt ingen, vil gå glipp av, sier festivalsjef Knoph.

I 2004 ga Karpe ut EP-en Glasskår, og har etter dette blitt ett av landets største band. I 2006 slapp de deres første album «Rett fra hjertet”, før «Fire Vegger» ble sluppet to år etter – til stor suksess. «Aldri solgt en løgn» som ble sluppet i 2010 ble deres tredje album og toppet listene i Norge. I 2012 skapte de nye bølger da albumet «Kors på halsen, Ti kniver i hjertet, Mor og Far i døden» ble sluppet.

Første hiphop-artist til å selge ut

Etter dette solgte de ut Oslo Spektrum for første gang, og ble den første norske hiphop-artisten som klarte dette.

I 2015 lanserte de deres musikalske og visuelle prosjekt «Heisann Montebello», som ble et gigantisk prosjekt hvor de slapp ni låter over to år og hver låt fikk sin musikkvideo. Hver av låtene kom på topp 10 på Spotify og skapte kontroverser og debatt. I 2017 tok de igjen over Oslo Spektrum. Denne gangen ble tre show utsolgt på noen få timer. I 2019 kom prosjektet «SAS PLUS / SAS PUSSY» – nok et ambisiøst prosjekt hvor albumet ble sluppet som en hel sang på nesten en halvtime. Dette albumet sprengte alle grenser og de mottok Spellemannprisen for «Årets album».

«Med ti utsolgte Oslo Spektrum, utgivelse av EP-en «Omar Sheriff» og nylig slipp av EP-en «MIKE IT SPEKTRUM» kan man si at Karpe har befestet sin posisjon som det største bandet i landet», mener arrangøren.

(Pressefoto)