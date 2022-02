Hans Morten Hansen er tilbake i Stavanger

Komiker Hans Morten Hansen har alltid premiere på nytt show i Stavanger. Premieren var i september i fjor. Nå er det lagt opp til to nye forestillinger i Stavanger konserthus 1. og 2. april.

I Natural Born Komiker, hans sjette soloshow, tar Hansen for seg oppveksten, valgene, historiene som har gjort ham til den han er.

RA tok en prat med stavangerkomikeren foran premieren på turneen i fjor.

– Jeg var alltid han «løgne» på fest. Den som sørget for godt sug i vifta. Men jeg led av sceneskrekk, sa han til RA den gang.

[ VIDEO: Slik ble Hans Morten Hansen den han er ]

Stavangers store humorsønn, Hans Morten Hansen, har livnært seg som komiker i snart en mannsalder og er en av landets mest rutinerte og bejublede standupkomikere. Han har satt opp fem soloforestillinger, blant annet “Is this it? “, “50 Shades of Hansen”, og “Game of Hansen” og i 2018 kronet han karrieren med to jubileumsforestillinger i DNB Arena foran ti tusen elleville fans.

Han har mottatt Komiprisen for «Beste Standup» to ganger, og i 2010 satte han også verdensrekord i lengst standupshow da han holdt det gående i 38 timer og 14 minutter på Latter på Aker Brygge.