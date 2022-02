Trond Ole Paulsen er prosjektleder for Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord – Nordvegen 2022, som arrangeres fra 9. til 19. juni. Dette blir en ti dager lang feiring hvor det markeres at det er 1150 år siden Harald Hårfagre beseiret sine motstandere under slaget i Hafrsfjord og med det ble Norges første rikskonge, (Tone Helene Oskarsen)