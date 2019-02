Kristoff forsvarte ledertrøyen i Oman

Følg RA Sporten på Facebook !

Stavanger-rytteren har for alvor kommet i gang med sesongen. Lørdag kunne han bokføre årets første World Tour-seier da han tok seg av den første etappen i Oman. Søndag fulgte han opp med å ta andreplassen ved å vinne spurten i hovedfeltet. Dermed har han den oransje ledertrøyen i feltet.

– Det er fint å ta en seier tidlig. Det gir meg selvtillit. Alle spurterne er i god form og det er ikke enkelt å vinne, sa Kristoff til procycling.no etter lørdagens første seier for sesongen.

Niende seier i Oman

Seieren var hans niende i rittet og han fikk solid hjelp av landsmennene og lagkameratene Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen i UAE.

– Marco Marcato og Bystrøm ga meg et flott opptrekk. Faktisk så satt jeg i setet hele spurten, jeg reiste meg ikke i det hele tatt. Denne avslutningen ble avgjort på fart, og jeg har ganske god fart i beina. Jeg har trent på nettopp det i vinter, forteller Kristoff.

Akkurat det siste kan komme godt med utover i denne sesongen.

I fjor måtte Kristoff flere ganger erkjenne at han ikke hadde så stor fart som det kreves for å matche de aller beste. Det ble også spekulert i om han etter hvert skulle over i en rolle som hjelperytter i sitt lag etter at Fernando Gaviria ble hentet.

Kristoff erkjente også selv at dette kom brått på og at han nå var mer usikker på sin rolle i laget.

Solid start

Med sesongstarten han nå har vist er det liten tvil om at han fortsatt har det – selv om han tapte knepent for Dylan Groenewegen i Spania forrige helg.

Kristoff fulgte opp lørdagens sterke seier med andreplass på søndag.

Etappen hadde en solid stigning på den siste milen og i fjor ble han helt frakjørt på denne etappen mot slutten.

I 2019-utgaven av Tour of Oman søndag var det lite å gjøre med Astanas Aleksej Lutsenko. Han stakk fra mot slutten, men Kristoff kom i mål kun tre sekunder bak ham.

Han beholder med det ledertrøyen i rittet, men mandagens etappe er enda mer kupert.