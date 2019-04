Av: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter

Mote koster miljøet mer enn selv de drøyeste prislappene skulle tilsi. I 2016 sto kles- og fottøyindustriene for 8 prosent av de globale karbonutslippene, tilsvarende 3990 millioner tonn karbondioksid, ifølge en 2018-rapport fra miljøkonsulentorganisasjonen Quantis.

Ifølge tall fra FNs miljøorganisasjon er klesindustrien også verdens nest største vannforbruker, genererer 20 prosent av verdens utslippsvann og slipper en halv million tonn syntetiske mikrofiber ut i havet årlig.

Det krever omtrent 7000 liter vann å lage ett enkelt par jeans, ifølge tall fra FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD). Dette tilsvarer mengden vann et menneske behøver i løpet av sju år. Årlig bruker moteindustrien ifølge disse utregningene 93 milliarder kubikkmeter vann, nok til å dekke behovet for fem millioner mennesker.

– Siden produksjonen er konsentrert i Asia er industrien i stor grad avhengig av kull og naturgass for strøm og oppvarming. Om vi fortsetter i samme tempo er drivhusgass-utslippene fra denne industrien ventet å øke med nærmere 50 prosent innen 2030, sier Elisa Tondo, i FNs miljøprogram ifølge UN News.

(FNs miljøprogram opererer med et mer konservativt anslag; 3781 liter vann per jeans-bukse.)

Én bukse er som å kjøre 111 km

FN-organisasjonen UNCTAD hevder videre at «prosessen med å lage en bukse tilsvarer omkring 33,4 kilo karbonutslipp, som å kjøre 111 km eller se på en stor tv i 246 timer.»

Det å vaske klærne fører også til utslipp av mikroplastfiber. Omkring en halv million mikrofiber, som tilsvarer 3 millioner oljefat, dumpes i havet hvert år, skriver UN News.

Andre studier viser ifølge IPS News at gjennomsnittsplagget blir brukt kun ti ganger før det kastes. Klesproduksjonen på verdensbasis doblet seg fra 2000 til 2014, i takt med raskere og mer effektiv produksjon i klesindustrien. Etterspørselen av klær er ventet å stige to prosent årlig, mens antall ganger vi bruker ett enkelt plagg har falt med en tredel siden tidlig 2000-tall, skriver IPS, et nyhetsbyrå med særlig fokus på utviklingsland og marginaliserte folkegrupper.

Også derfor er det viktig at klesproduksjonen gjøres så etisk og bærekraftig som mulig, fastslår UNCTAD. FN-konferansen om handel og utvikling er FNs generalforsamlings hovedorgan for handels-, investerings-, og utviklingsspørsmål.

En vannprøve fra Middelhavet med mikroplast. NTB Scanpix/Reuters.

Håp?

Likevel kan det være lysglimt i enden av tunnelen: Både produsenter og forbrukere er i ferd med å bli mer bevisste. Flere selskap, også storprodusenter, er i ferd med å gjøre sine forretningsstrategier mer miljøvennlige. Eksempler inkluderer H&M, som har et opplegg for gjenvinning av klær, og selskapet Patagonia, som produserer jakker ved hjelp av polyester fra resirkulerte flasker.

Ved en konferanse i Nairobi i Kenya i mars i år lanserte FN et nytt initiativ for å begrense de negative miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av moteindustrien, «FN-alliansen for bærekraftig mote», som består av ti FN-organer.

– Det er et virkelig kjøpepress, uten bremser mot overproduksjon og overforbruk. Vi trenger bedre merking, så folk vet hva de kjøper; skatt eller forbud mot syntetiske fibre og en endret bevissthet blant forbrukerne, sa den britiske kunstneren og miljøaktivisten Elle L ved lanseringen av det nye samarbeidet.

– Ille nok

En kommentarartikkel i New York Times gikk like før jul i rette med en påstand som ofte fremmes, at klesindustrien langs parameter som dem nevnt over er «verdens nest mest forurensende». Det viste seg ved avisens gjennomgang vanskelig å finne originalkilden til dette tallet, som har versert i flere artikler de siste årene. Forfatteren understreker imidlertid at 8 prosent av globale drivhusgass-utslipp er ille nok, og føyer til at 20-25 prosent av den globale produksjonen av kjemikalier brukes i tekstilindustrien. Nærmere tre femtedeler av alle klær ender i forbrenningsovner eller på dynga i løpet av et år, skriver avisen med utgangspunkt i data fra konsulentfirmaet McKinsey og Quantis.

