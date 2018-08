Rogalandsavis

Det meldte Start på sine nettsider mandag. Avtalen gjelder fra 1. januar og varer ut 2021.

– Det er mye spennende på gang i Start, og jeg er veldig interessert i å bli med på den oppturen som jeg er sikker på vil komme. Start er en klubb med ressurser i ryggen og som jeg tror vil bli et lag å regne med i årene fremover, sier Jørgensen.

– Vi er selvfølgelig svært glade for at Joackim har valgt å spille for oss de neste tre årene. Han vil tilføre rutine, kvalitet, og bli en stabiliserende faktor bakover på banen, sier Starts sportslige leder Tor-Kristian Karlsen.

De to siste sesongene har Jørgensen, som kan ikle roller både på midtbanen og i forsvar, spilt for Sarpsborg. Han var også i østfoldklubben da den ble nyetablert i 2008. Han dro senere til Elfsborg og ble svensk seriemester der.

Mellom 2014 og 2016 spilte han i Viking.