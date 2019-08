Jensen: Frp kan stille seg bak siste bompengeskisse

– Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg presenterte fredag. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, sier Jensen til NTB og flere medier sent fredag kveld.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre, gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale, legger hun til.

Mens Frp var raskt ute med å godkjenne skissen, var det fredag kveld taust fra Venstre-hold.

– I vår retning

Partileder Jensen sier samtidig at kuttene ville vært enda større om det var opp til Frp, men at man med skissen beveger seg «i vår retning», og at det er viktig kutte kostnadene for norske bilister.

– Med denne avtalen kan vi endelig avslutte prosessen som har pågått mellom de fire regjeringspartiene. Det er har tatt for lang tid å avklare hvordan bompengene skal reduseres. Frp har vært utålmodige og er glad for at vi nå endelig kan få en avklaring, sier Jensen.

Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i Frps landsstyre, reduseres bompengene med om lag én milliard over en tiårsperiode.

– I hovedsak vil dette skje i distriktene. I tillegg innebærer avtalen økte investeringer i kollektivtrafikken med statlige midler. Dette er noe Frp kan stille seg bak, sier Jensen.

1 milliard ekstra

Det var Frp som åpnet hele bompengeprosessen da partiet på et landsstyremøte før sommeren stilte seks krav for å kutte bilistenes bompenger.

Da krevde Frp å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byområdene og si nei til veiprising.

Etter det NTB forstår, mener partiet nå at man har fått gjennomslag for «fem og et halvt av seks krav» fra møtet. Fra Frp-hold blir det også understreket at ikke noe av det som nå har kommet fram, ville skjedd hvis ikke partiet hadde fremmet sine krav.

Det hevdes blant annet at det i den siste skissen settes av 1 milliard kroner mer til å kutte bompenger enn i den forrige, som offentligheten ikke fikk innsyn i. Frp mener også at den største endringen skjer når det gjelder rushtidsavgift i Stavanger/Sandnes, noe som betyr halvering av bompengene til og fra jobb.

Fornøyd «opprører»

En av Fremskrittspartiets mest høylytte bompengemotstandere, fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal, sier han er «svært fornøyd» med den siste skissen.

– Denne skissen er jeg svært fornøyd med. Dette er faktisk bedre enn det vi hadde på bordet på landsstyremøtet, for dette styrker det å kutte bompengene i den totale pakken, sier Sve til VG.

– Det er bedre for bilistene, og da er jeg fornøyd. Jeg synes Erna har gjort en god jobb, legger han til.

Bompengeopprøret i Frp ble utløst av sviktende meningsmålinger og hardt press fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger.