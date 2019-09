Høyest elbilandel i Finnøy – hver fjerde bil går på strøm

Det viser oversikten ABC Nyheter har skaffet seg. I en rekke kommuner lengst nord i landet – som Kvalsund, Lebesby, Gamvik og Hasvik i Finnmark – finnes det ikke en eneste elbil, mens i vestlandskommunene Finnøy i Rogaland og Askøy i Hordaland er andelen henholdsvis 26 og 25 prosent, viser oversikten som er satt sammen av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Vi er ikke bare kommunen med høyest elbilandel i Norge, men i verden. Nyhetsbyrået Reuters har vært og laget reportasje om det. De har lett etter kommunen i Europa med høyest elbilandel, og endte opp her. Det er stas å bli fremstilt som en av de beste miljøkommunene i verden, sier ordfører Henrik Halleland (Ap) i Finnøy.

Og det er muligens flest elbiler, målt i antall, i hovedstaden, men i andel kommer Oslo langt ned på lista. Med en elbilandel på 15,7 prosent, er Oslo helt nede på en ellevte plass.

Elbilforeningen mener det er veibommer, og reduserte satser for elbiler, som er årsaken til at noen kommuner skiller seg ut med svært høy elbilandel. I kommunene med lavest andel elbiler, har bilistene ingen bompenger å betale.

Her er det høyest andel elbiler per 30. juni 2019:

1. Finnøy, Rogaland – 26 prosent.

2. Askøy, Hordaland – 25 prosent.

3. Bærum, Akershus – 18,4 prosent.

4. Bergen, Hordaland – 17,6 prosent.

5. Fjell, Hordaland – 16,9 prosent.

6. Asker, Akershus – 16,6 prosent.

7. Randaberg, Rogaland – 16,5 prosent.

8. Sola, Rogaland – 16,3 prosent.

9. Averøy, Møre og Romsdal – 16,0 prosent.

10. Malvik, Trøndelag – 15,9 prosent.

Oslo havner på 11. plass med 15,7 prosent, Stavanger på 28. plass med 11,8 prosent og Trondheim på 35. plass med 10,8 prosent.

