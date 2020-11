Glastad-familien kjøper hotellikon

Mandag ble det kjent at Glastad-familien kjøper Sola Strand Hotel.

I over 100 år har Sola Strand Hotel bygget opp sitt renommé som et av landets ledende retreat-hoteller. Nå har Glastad-familien kjøpt hotellet med ambisjoner om å løfte produktet ytterligere.

Det skriver Sola Strand Hotel i en pressemelding.

– Beliggenheten er spektakulær, og Sola-stranden er av britiske journalister kåret til verdens sjette beste strand. Sola Strand Hotel skal både bli et klassisk europeisk badehotell og Norges mest unike flyplasshotell. Det er en glede å ønske Sola Strand Hotel velkommen til gruppen vår, sier administrerende direktør Endre Tarald Glastad, i pressemeldingen.

Det 135 roms store hotellet har konferansefasiliteter med plass til 300 gjester, spa-anlegg, restaurant, strandbar og strandlinje. Hotellet går inn i porteføljen til Glastad Holding fra 1. januar 2021, og vil driftes av Team Hotels AS.

– Vi har ambisjoner om å befeste Sola Strand Hotel som Rogalands ledende destinasjon både for turister og forretningsreisende. Vi skal være best på velvære, selskaper og konferanser. I en usikker situasjon for internasjonal turisme skal vi tilby fantastiske fritidsmuligheter, sier administrerende direktør Terje Ropstad i Team Hotels.

Rik historie

Sola Strand Hotel er en del av De Historiske Hotell og Spisesteder. Hotellet ble i utgangspunktet anlagt som bevertningssted for Stavangers bedrestilte like før første verdenskrig brøt ut, men ble gjort om til hotell på 1920-tallet. Allerede da var Sola og Jæren viden kjent for sitt vakre, åpne og hardføre landskap og en godt etablert attraksjon utover områdets grenser. Ellen og Axel Lund kjøpte hotellet i 1927, og det er stiftelsen etter dem som frem til nå har eid hotellet.

– Stiftelsen selger Sola Strand Hotell til Glastad Farsund AS for å sikre at det skal få en god videreutvikling og ha en kapitalsterk eier i ryggen. Videreføring av driften skal i fremtiden bygge på dagens organisasjon, samt bidra til å videreføre Sola Strand Hotel i Ellen & Axel Lund Stiftelsens ånd, sier Leon Eide, styreleder i Ellen & Axel Lunds Stiftelse, i pressemeldingen.

Midlene fra salget skal gå til opplæring og kompetansebygging innen hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen. Stiftelsen vil delta i prosjekter som støtter forskning, nytenkning, rekruttering og opplæring, for å gjøre yrket mer attraktivt å jobbe i.

Bred portefølje

Hovedvekten av Glastad-gruppens hotell- og selskapsinvesteringer ligger på kyststrekningen mellom Oslo og Bergen, ikke unaturlig da familiens 200-årige næringseventyr kan spores tilbake til den lille byen Farsunds shippingmiljø.

– Vi har ikke formelt avgrenset investeringene våre til denne kyststripen, men det er klart at vi kjenner denne regionen best og det er derfor enklere for oss å følge opp investeringene her, sier Endre Glastad.

Gruppen har en bred portefølje, og er blant annet investert i skipsfart, eiendom, finansielle tjenester og sjømat.