Frisk utklasset Oilers i tredje kamp

Før kampen:

Mandag spilles den tredje kvartfinalen i årets NM mellom Frisk og Oilers. De regjerende mesterne imponerte da de vant lørdag. Gjentar de bedriften i kveld holder det å gjøre jobben hjemme i fortsettelsen

Oilers startet meget bra i den første kvartfialen i Askerhallen, men dumme personlige feil ødela. Da hjalp det lite med en god sluttspurt.

I lørdagens andre kvartfinale ble det seier og laget så mer solide ut enn på lenge.

Philippe Cornet mener at lørdagens seier var meget viktig for troen og selvtilliten.

– Vi var ikke fornøyd med måten vi avsluttet seriespillet på, og har ikke vært på vårt beste dette året. I sluttspillet får vi muligheten for en ny start, men starter på samme måte som vi har spilt i grunnserien. Det er vi selvsagt ikke fornøyd med, så i dag var det viktig å vise at vi faktisk kan. Både for oss selv og for fansen, sa Cornet etter den kampen.

De to første møtene har vært preget av veldig mange utvisninger. Lagene virker å "hate" hverandre litt etter fjorårets finaleserie. Det er Oilers som har fått de fleste utvisningene og dette blir sannsynligvis et sentralt moment å luke bort om laget vil til semifinalen.

I så måte virker også overtallsspillet å være i bedring. Det er godt nytt.

For Oilers er Henrik Solberg (langtidsskade) og Josh Soares ute (karantene).



Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Johannesen, Rokseth - Cornet, Kokkala, Rapuzzi.

2. rekke: Gedig, Humphries - Søberg, Trettenes, Salsten.

3. rekke: Sveum, Mostue - Lorentzen, Forsberg, Løvlie.

4. rekke: Strøm, Børresen - Henriksen, Medhus, Hoff.