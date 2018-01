Dessverre er dette nok et forsøk fra Ap på å føre velgerne bak lyset

Rogalandsavis

Av: Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) og Stavanger Frp-leder Kristoffer Sivertsen

Med Frp i regjering og hendene på rattet i Olje- og energidepartementet er det satt ny lisensrekord – staten skal nå tildele 75 nye lisenser i en enkelt utlysning. Det er en aktiv politikk fra regjeringen for å fremme mer leting, utbygging og utvinning i blant annet Barentshavet og Norskehavet. Det må til for å skape nye arbeidsplasser og velferd til alle.

Statoil melder om optimisme og flere letebrønner i 2018, den største nedgangen i arbeidsledigheten og den største ventede veksten kommer fra oljenæringen, Johan Castberg-utbyggingen gir 47.000 årsverk. Man må tilbake til 2013 eller 2014 for å finne lignende optimisme.

Oljeeventyret fortsetter, uten tvil, og vi deler oppfatningen redaktør Bjørn Sæbø hadde tidligere i år om at Frp er blitt oljarbeiderpartiet.

I en kronikk i Rogalands Avis 17. januar 2018 forsøker Stavanger Arbeiderpartis gruppeleder og nestleder å føre byens befolkning bak lyset i den betente saken om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Vi vil begrunne hvorfor Arbeiderpartiet har sviktet Stavanger og oljå.

DEBATT: «Høye skrik og null ull fra Frp»

Forskjellen på Frp og Arbeiderpartiet er enkel. I Frp vil du aldri treffe noen som vil legge ned oljå. Det vil du i Arbeiderpartiet. På grunn av at mange av partiets tillits- og folkevalgte, også stortingsrepresentanter fra Rogaland Ap, er mot åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja, måtte partiet komme med et kompromissforslag. Gjennom valgkampen tok de også til orde for å fjerne den viktige leterefusjonsordningen, også da måtte de piskes på plass av industrien. Ap spriker i alle retninger, og de som ønsker å fase ut norsk oljeindustri får økt innflytelse.

Mange husker hvordan Ap vinglet seg fra miljøvernsporet og delvis tilbake på oljesporet på grunn av fagforeningene og industrien, som regelrett ba partiet ta seg sammen og stå opp for oljå. Resultat ble et dårlig kompromissforslag, ikke bare fordi det markerte en endring i Aps oljepolitikk, som har vært stabil gjennom årtier, men fordi det var et kompromiss som ikke hadde noe som helst støtte utenfor Ap. Et kompromissforslag har vel bare en verdi dersom det faktisk samler mer støtte, dette forslaget hadde mindre støtte enn en full åpning som Høyre, Frp og Ap har stått for tidligere.

Nå føler Arbeiderpartiets to fremste i Stavanger så stor skyld at de har behov for å skrive en helsides kronikk for å forsvare nettopp det dårlige kompromissforslaget og den manglende viljen hos partiet til å gi bedre vilkår for oljeindustrien. Dessverre er det nok et forsøk på å føre velgerne bak lyset og få oppmerksomheten over på andre.

Før valget så vi raskt at det var et klart flertall for å lyse ut nye områder i nord, hvor leting kunne gått til utbygging og videre til utvinning. Fra optimisme til lønnsomhet, og ikke minst arbeidsplasser. Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet kunne låst fast at slik blir det. Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeutvinning.

LES OGSÅ: Advarer Erna mot å la Venstre vinne

Under Arendalsuka strakte Frp ut en hånd til Ap og spurte om vi kunne bli enige om å signere en avtale på at uansett hvilken side som vant, så skulle man ikke la dette bli en sak i forhandlingene med V/KrF på vår side eller MDG, Rødt, SV og Sp på rød side, som alle er mot konsekvensutredning. En utstrakt hånd som kunne bidra til å sikre velferd og arbeidsplasser langs kysten. Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre takket nei til denne invitasjonen, og begrunnet det med at dette måtte avgjøres på forhandlingsbordet. Hvem er det som forsøker å få åpnet områdene, og hvem er det som ser på dem som brikker i et spill?

Arbeiderpartiets kritikk av Frp i denne saken er så hul at det er uforståelig at de har valgt å sette det på trykk. Sannsynligvis er det en slags desperasjon som gjør at Mossige og Nessa Nordtun skriver en helsides kronikk om bare Frp.

Det finnes ikke et menneske i verden som tror at Ap hadde kunne åpnet for konsekvensutredning i Lofoten hvis de skulle styre på MDGs nåde. De var også i samme situasjon 2005–2013 da SV satte en stopper for saken.

Arbeiderpartiet hadde muligheten til å bidra til å låse dette før valget. Da ville Lofoten, Vesterålen og Senja blitt åpnet for konsekvensutredning. Det ville de ikke, fordi det kunne gitt ros til Frp for å ha løst floken.

I ettertid ser vi at de nok en gang bedriver det de kan best, som er å drive kritikk, ikke politikk. I mellomtiden skal vi styre landet, fortsette med høy aktivitet i oljenæringen, la industrien utvikle seg og tilrettelegge for at flere arbeidsplasser blir skapt.

LES OGSÅ: Statoil på verstingliste for klimautslipp