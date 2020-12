Av: Inger Kveseth

klubbleder, Skolenes Landsforbund, Møyfrid

Oftedal Vea, klubbleder, Utdanningsforbundet,

Kim Odland, klubbleder, Fagforbundet

I Stavanger foreslo kommunedirektøren i handlings- og økonomiplanen et kutt på 6 millioner kroner hos Lenden skole- og ressurssenter fra 2022. Det betyr et svekket tilbud til de sårbare elevene i Stavanger-skolene fordi Lenden gir hjelp til foreldre og skoler i hele kommunen. Ansatte på Lenden har denne høsten vært aktive i form av leserinnlegg, samtaler med politikere osv. Vi har opplevd støtte fra bl. a. BUPA, FUG og andre samarbeidspartnere. Derfor ble skuffelsen stor da flertallspartiene valgte å ikke prioritere Lenden skole- og ressurssenter. Det har i tillegg vært flere leserinnlegg fra samarbeidspartnere og presseoppslag som har påpekt uheldige konsekvenser av den foreslåtte nedskjæringen.

Budsjettforslaget som flertallspartiene vedtok i formannskapet 26. november i skal opp i kommunestyret 14. desember der vedtaket gjøres endelig. Det betyr at det ligger an til «worst case», nemlig at kommunedirektørens forslag om å kutte budsjettet på Lenden med 6 millioner kroner blir stående. Flertallspartiene prioriterer skole og oppvekst i sitt budsjett, mye mer enn kommunaldirektøren, men valgte å bruke dem på andre gode tiltak enn Lenden.

Vi sitter igjen med en følelse av at politikerne ikke ser ringvirkningene av prioriteringene de nå foreslår; de sårbare barna som så sårt trenger et pusterom på et endagstilbud. De elevene som er sårbare og av en eller annen grunn ikke kan gå på hjemmeskolen sin. Elever som opplever mobbing og utenforskap. De elevene som enten henger i gardinene eller de som nesten ikke syns, eller ikke kommer på skolen. De er der fremdeles! De har fremdeles et behov for hjelp.



Flertallspartiene vil gi fem millioner for å satse på miljøterapeuter i skolen. Flott, men hvor lang tid vil det ta før dette tilbudet får bygget opp en kompetanse som vi allerede har på Lenden? Hvorfor skrote noe som fungerer?

Og hvor er begrunnelsen fra politikerne? På Lenden er vi ikke bekymret for endring, vi har vært igjennom mange endringsprosesser før. Og vi jobber med veiledning og endring i sakene våre. Det vi er bekymret for det er hva som skjer med de sårbare barna nå når tilbudet vårt blir kraftig redusert.



Skolene slipper kutt, gratis SFO for førsteklassinger videreføres, det blir et prøveprosjekt på en utvalgt skole om helhetlig skoledag i 1. klasse hvor tilbudet om gratis SFO, skolemat og leksehjelp ses i sammenheng i et slikt prøveprosjekt. Alt dette er gode tiltak, men som følge av kuttene i støttetjenestene som blant annet Lenden, må skolene forberede seg på å romme enda flere elever og bygge opp egen kompetanse. Er skolene rustet til dette? På Lenden har vi brukt lang tid på å bygge opp et faglig unikt ressurssenter, og innehar tverrfaglig utdannede veiledere med høy kompetanse og lang erfaring fra klasserommet m.m.

Med flertallspartiene sitt budsjett svekkes dette miljøet og får Stavangerskolen færre verktøy i arbeidet med elever/klasser og med å sikre et trygt og godt læringsmiljø for alle. Lenden skole og ressurssenter har kompetanse som en ikke kan forvente alle skoler har til enhver tid. Da kan Lendens fleksible ressurs brukes på de skoler som trenger det, når de trenger det.



Vi sitter igjen med at det flertallspartiene ikke har tatt hensyn til dette og mener det vil få alvorlige konsekvenser for de sårbare elevene. Det er ingen skam å snu og vi har ikke gitt opp håpet at flertallspartiene fremdeles kan finne midler til Lenden skole og ressurssenter.



Og hvor er begrunnelsen fra politikerne?