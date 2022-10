Reagerer på at Tromsø protesterer mot flere medisin-plasser: - Send dem til Stavanger

Norge utdanner for få leger selv. Halvparten av legene i Norge utdannes i utlandet. Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har foreslått 30 nye plasser ved Universitetet i Tromsø. Det er ikke studentene i Tromsø så glade for, skriver iTromsø.

Årsaken til studentprotesten er presset kapasitet.

– Det er den landsdelen med lavest pasientgrunnlag og med færrest fastleger. Medisinutdanningen består av veldig mye praksis, og universitetet sliter allerede med å skaffe nok veiledningsplasser hos fastleger, sier Maja Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening til iTromsø.

Det får Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre, til å reagere. Krefter Stavanger og Rogaland har lenge kjempet for å få medisinutdanning til Universitetet i Stavanger, uten å bli hørt.

I mai satte regjeringen foten ned for flere medisinstudiesteder i landet.

– I Stavanger er både ledig plass og kapasitet – og vilje til å få dette til, mens i Tromsø sliter de med kapasiteten. Stavanger tar gjerne imot plassene, sier Lunde til RA.

Venstre-politikeren peker på at kostnaden per medisinstudieplass ved UiS på 3,2 millioner kroner er lavere enn sju av de åtte modellene hos Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

UiS har utviklet en treårig studiemodell som baserer seg på at norske medisinstudenter i utlandet tar de tre siste årene av studiet ved UiS.

– Det er flere årsaker til at det er billigere i Stavanger. Det ene er modellen, allerede ledig areal, samt private gaver, forklarer Lunde.

Innstilling til KrF-forslaget

Tirsdag kom innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen til representantforslaget om å etablere medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Det var stortingsrepresentant Hadle Rasmus Bjuland (KrF) som i mai sendte inn forlaget om at Stortinget går inn for medisinutdanning også i Stavanger. Bjuland pekte på kostnadsbesparelsen, samt situasjonen Norge er i – landet trenger flere leger.

– Frp, Rødt, KrF og Venstre har forslag om å få på plass medisinutdanning på UiS. Dessverre har Ap, SP, SV og Høyre gått imot forslaget, sier Lunde.

– Norge har et stort behov for flere leger, og det er viktig at man bygger nok studieplasser slik at det på sikt utdannes et tilstrekkelig antall leger til å møte det nasjonale behovet. For Venstre er det derfor helt klart at det bør etableres en medisinutdanning ved Universitet i Stavanger, legger Lunde til.

Opp i Stortinget 15. november

Saken skal opp i Stortinget for behandling 15. november. Men partiene kom med sine meninger og synspunkter på saken.

Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, viser til regjeringens beslutning om ikke å åpne for etablering av medisinutdanning ved UiS. Beslutningen bygger på faglige utredninger og kostnadsvurderinger.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er behov for å øke kapasiteten på ønsker mer utredning.

Komiteens medlemmer fra Frp og venstre er kritiske til måten regjeringen avlyste medisinutdanningen i Stavanger på i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Uavhengig av hvilken framgangsmåte man bruker for å oppjustere antallet studieplasser innenfor medisin i Norge, vil det kreve investeringer. UiS sitt foreslåtte konsept for etablering av minst 70 nye studieplasser i medisin framstår som gjennomarbeidet og kan settes i verk raskt.

Frp er positive til medisinutdanning ved UiS, og viser til det økende behovet for leger i Norge.

SV mener det er mange positive sider ved UiS sitt prosjekt for etablering av medisinutdanning. Likevel mener SV at saken må vurderes ut fra hensynet til hele faget nasjonalt, og at konsekvensene en etablering får for andre studiesteder også må vurderes.

Rødt påpekte at den treårige modellen ved UiS må være en midlertidig løsning og at et fullverdig medisinstudium skal etableres på sikt, noe det også framkommer i høringsinnspillet fra UiS at de har intensjoner om. Nylig gikk Rødts Mímir Kristjánsson ut i RA sammen med Olaug Bollestad i KrF om at partiene er for etablering av medisinutdanning i Stavanger.

To forslag fra opposisjonen

Høyre, Frp og Venstre kom med følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen i oppfølgingen av Helsepersonellkommisjonens utredning vurdere behovet for endringer i gradsforskriften for eventuelt å åpne for medisinutdanning flere steder i landet.»

Frp og Venstre kom også med følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede kostnadene ved etablering av medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger hvor universitetet på en bedre måte blir involvert, og komme tilbake til Stortinget med et mer presist kostnadsgrunnlag.»

Mange høringsinnspill

Det kom inn 22 høringsinnspill fra 22 organisasjoner, virksomheter og politiske partier. Under kan du lese et utdrag av hver høringsuttalelse:

Stavanger Ap: «Stavanger Arbeiderparti mener at medisinsk gradsrettighet til UiS ikke vil bidra til faglig fragmentering, slik det framkommer i høringsuttalelser til Grimstadutvalget. Tvert imot mener vi at medisinstudium i Stavanger vil utvikle og berike det helsefaglige og medisinske miljøet i hele landet, og at ved å komme fort i gang, vil studiet raskt bidra positivt til nødvendig økning av medisinfaglige personell.

SAFER: Støtter sterkt initiativet til å etablere en medisinerutdanning ved UiS. Den forestående samlokaliseringen av det nye helsefakultetet og SUS åpner store muligheter for videre styrking av partenes nære samarbeid med SAFER stiftelsen gjennom nå 17 år. Dette gjelder også eksisterende profesjonsutdanninger, sykepleierutdanning, paramedisin, jordmorutdanning.

Validé: Validé mener vi trenger å tilføre framtidens medisinutdanning mer fokus på forskningsbasert teknologi og digitalisering som kan understøtte pasientbehandlingen og bidra til nye løsninger for helsetjenesten.

Rogaland fylkeskommune: Rogaland fylkeskommune støtter representanten Bjulands forslag om å be Regjeringen om å tillate opprettet et eget medisinstudium ved Universitetet i Stavanger. Rogaland fylkeskommune mener at gradsrettigheter til UiS ikke vil bidra til faglig fragmentering, slik det framkommer i høringsuttalelser til Grimstadutvalget. Fylkesutvalget mener at medisinstudium i Stavanger vil utvikle og berike det helsefaglige og medisinske miljøet i hele landet.

UiS: Kompetansen til å drive et eget medisinstudium finnes allerede ved UiS, Stavanger universitetssjukehus (SUS) og i primærhelsetjenesten i Stavanger-regionen. UiS har over mange år utarbeidet en studiemodell med en innovativ faglig og pedagogisk profil, som klart skiller seg fra de etablerte medisinutdanningene. UiS-modellen bygger på en nyskapende pasientforløpsmodell med klinisk praksis i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette møter kommunenes behov og kan bidra til å løse fastlegekrisen. UiS vil integrere teknologisk kompetanse for å utdanne leger som kjenner framtidens helseteknologi.

Løvemammaene: Løvemammaene tror at å opprette et nytt tilbud ved Universitetet i Stavanger vil bidra til å skape en viktig arena for et nytt utdanningsmiljø, og at opprettelse av dette studie i Stavanger vil igjen kunne bidra til å løse den pågående fastlegekrisen.

Norges Optikerforbund: UiS sitt forslag til legeutdanning inneholder elementer som Norges Optikerforbund oppfatter positivt. Et viktig element er å utdanne leger som ønsker å samarbeide og samhandle med andre profesjoner, og som ønsker å møte pasientene der de bor.

Sola kommune: UIS-modellen vil: Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på studentsentret læring, tverrfaglig læring i team, primærlegeperspektivet med humaniora og teknologi. Vektlegge samhandling gjennom enda tettere samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten under utdanningen og tverrprofesjonelt samarbeid mellom medisin og helseutdanningen ved UIS. Medføre mer forskning i primærhelsetjenesten.

Stavanger kommune: Stavanger kommune er opptatt av at en medisinutdanning ved UiS først og fremst vil bidra til å utdanne flere leger i tråd med landets behov. En robust helsetjeneste er viktig for innbyggerne. Som en stor norsk kommune ser vi også betydningen av de ringvirkningene en medisinutdanning kan ha for vekst og utvikling regionalt og lokalt. Samlokalisering av UiS og Stavanger universitetssjukehus (SUS) er et ledd i å styrke forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Kvitsøy kommune: Det er behov for økt teknologikompetanse blant framtidens leger. Helseteknologi og innovasjon vil være gjennomgående tema i studieprogrammet ved UiS for å tilrettelegge for et bredt teknologifokus. UiS har et fortrinn på dette området med sitt sterke teknologiske fagmiljø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Laerdal Medical: Lærdal Forskningsfond samarbeider med UiS og SUS i flere omfattende forskningsprogrammer, bl.a. i prosjektene Safer Births og Safer HealthCare. Fondet utlyser videre årlig Bjørn Linds PhD stipend for undervisningsrettet studier med tilknytning til SAFER og UiS. En etablering av medisinerutdanning ved UiS vil i vesentlig grad både kunne dra nytte av og legge forholdene til rette for en videre styring av disse samarbeidsrelasjonene.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS): UiS har kapasitet og kompetanse til å tilby medisinutdanning og ber kun om studieplassfinansiering. Denne vil være tilstrekkelig til å dekke driftsutgifter. UiS ber heller ikke om investeringer, mens alle de eksisterende studiestedene har meldt at kapasitetsøkning hos dem vil kreve større investeringer i areal og infrastruktur. UiS er allerede innovative innen helseutdanninger og kan vise til Paramdick- og PHCC utdanninger.

Den norske legeforening: Utviklingen i antall studieplasser på medisinutdanningen har ikke fulgt Grimstadsutvalgets anbefaling om oppskalering av studiekapasiteten, verken i 2020 eller i 2021. I den samme periode har mangelen på leger i arbeidsmarkedet økt betraktelig. Utviklingen er svært lite holdbar, og viser at utdanningsinstitusjonene i liten grad dimensjonerer studieplassene etter helsetjenestens og arbeidsmarkedets behov.

Norwegian Smart Care Cluster: Stavanger regionen har gjennom årtier utviklet et unikt offentlig privat samarbeid, og hvis modellen anbefalt av representantutvalget blir valgt, vil kommune/sykehus/næringslivet i regionen utvilsomt være høyt motivert for å videreutvikle samarbeidet og øke bidragene innen områder som forskning, utvikling og innovasjon. Det er et behov for å fornye og styrke medisinutdanningen i Norge. Norwegian Smart Care Cluster mener den beste og raskeste måten å oppnå dette på er å gi medisinerutdanning til Universitetet i Stavanger.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen: UiS vil integrere teknologisk kompetanse for å utdanne leger som kjenner framtidens helseteknologi. Hvis storting og regjering velger å takke nei til en medisinutdanning som både er framtidsrettet og kostnadseffektiv, vil det være et stort tap for hele nasjonen, både studentene, pasientene og Helse-Norge.

Sokndal kommune: Et fullverdig medisinstudium ved Universitetet i Stavanger vil øke utdanningskapasiteten for leger. Det planlagte samarbeidet med kommunene vil også styrke primærhelsetjenesten i Rogaland som lærings- og utviklingsarena. Begge deler er viktig, og vi gir derfor vår fulle støtte til et fullverdig medisinstudium ved UiS.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse: Etter vår mening vil den medisinske utdanningen styrkes med ved å etablere medisin utdanning ved minst ett universitet til. Lange tradisjoner på et studiested kan virke hemmende på utvikling, tilførsel av nye ideer og tankesett fra nye studiesteder kan virke stimulerende på utviklingen generelt. Dette vil på kort og lang sikt bidra til å styrke konkurransen og øke kvaliteten på medisinsk utdanning i Norge.

Stiftelsen Rogalandsforskning: UiS ber kun om studieplassfinansiering for å tilby medisinutdanning. Denne vil være tilstrekkelig til å dekke driftsutgifter. Til forskjell fra de andre studiestedene, som har meldt at kapasitetsøkning hos dem vil kreve større investeringer i areal og infrastruktur, ber UiS ikke om investeringer. UiS har allerede tilgjengelige arealer og infrastruktur på Universitetsområdet i umiddelbar nærhet til nye SUS.

Universitetsfondet for Rogaland AS: UiS er i dag det tredje mest forskningsintensive universitetet i Norge målt i forskningspublisering per vitenskapelig tilsatt. Dermed er UiS godt plassert til å spille en rolle i opptrappingen av utdanningskapasiteten innen medisin i Norge.

Sandnes kommune: UiS-modellen vil: Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på studentsentret læring, tverrfaglig læring i team, primærlegeperspektivet med humaniora og teknologi. Vektlegge samhandling gjennom et enda tettere samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten under utdanningen og tverrprofesjonelt samarbeid mellom medisin og helseutdanningene ved UiS. Medføre mer forskning i primærhelsetjenesten.

Randaberg kommune: Etableringen av medisinstudium i Tromsø møtte i sin tid stor motstand. Det har vist seg at det har gagnet regionen, men aller mest gagnet det faglige medisinske miljøet i Norge. Flere hoder tenker smartere sammen! Eldre institusjoner kan ofte sitte «fast» i gamle tradisjoner og rutiner. Opprettelsen av ett nytt studium/sted vil være ett friskt pust, med nye tanker rundt utdannelsen og forløpet. Skissene som foreligger demonstrere dette tydelig.

Norsk medisinstudentforening: Norsk medisinstudentforening (Nmf) fremmer først og fremst et ønske om å opprette flere studieplasser i Norge. Vi har ingen eksplisitt politikk på hvor nye studieplasser bør opprettes, men vi mener at etableringen av desentraliserte studiemodeller er et godt virkemiddel for å nå målet om 440 nye studieplasser, i tråd med anbefalingene fra Grimstadutvalgets rapport om studieplasser i Norge.