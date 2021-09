Høyres august-sjokk

Amerikanerne snakker om «the October surprise» – overraskelsen som ofte dukker opp og endrer forutsetningene for presidentvalget i november. Norges versjon er august-overraskelsen, som i år ble lagt fram av finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner to uker før valget. Mens partilederne var samlet i Bergen til TV 2-debatt, la Sanner fram et nytt forslag til oljeskatt. Var det Sanner som krasjlandet Høyres valgkamp?

Meningsmålingen Norstat har gjort for NRK med intervjuer tatt opp mellom 2. og 7. september, viser en oppslutning på 23,3 prosent. Fallet siden 2017-valget er 5,5 prosentpoeng og 1,7 prosentpoeng mot forrige NRK-måling. Målingen Respons utførte for VG og Aftenbladet var enda verre med 20,9 % i oljefylket, og der var hoveddelen av intervjuene utført etter at skatteforslaget ble lagt fram. Holder målingen vil Aleksander Stokkebø være ute, og han slåss med Aps Tom Kalsås om mandatet.

Forslaget om endring i oljeskatt – der selskapene tar mer av risikoen ved leting – var naturligvis børssensitivt, slik at informasjonen måtte komme ut til verden samtidig. Derfor var Høyres partiapparat og politikere totalt uforberedt, men det uforståelige er at det samme apparatet knapt var påskrudd de neste dagene. Mens Equinor og Ap ba om tenkepause ga miljøorganisasjonene tommelen opp, og etter enda flere dager konkluderte både NHO og Norsk olje og gass at forslaget om skatteendring var klokt. I mellomtiden hadde Sylvi Listhaug og Frp rukket å katastrofe-erklære forslaget til endring i oljeskatten. Listhaug truet til og med å felle regjeringen.

Forslaget betyr at leterefusjonsordningen avvikles, faren for feilinvesteringer reduseres, men dette vil ramme små leteselskaper – og spesielt seismikkselskaper – som ikke tjener penger og ikke er i skatteposisjon. Dagens ordning gjør at selskapene kan føre fradrag over seks år, mens det nye forslaget betyr at selskapene kan føre fradrag for en investering første året. Oljeselskapene vil tjene litt mer på kort sikt, og staten mer på langt sikt. Ingen krise, med andre ord.

Noen i Høyre burde ha sett at oljeskatteforslaget var en ball som kunne komme til å sprette ukontrollert. I selveste oljefylket ble Sylvi Listhaugs nedsabling stående som etterlatt inntrykk fordi Høyres spinndoktorer ikke kom seg på banen for å forklare at oljeskatteforslaget var bra for klimaet, oljå og staten. Bakgrunnstallene viser stor Høyre-lekkasje til Frp i Rogaland, noe som tyder på at Sylvi-budskapet om oljås undergang har fått gjennomslag. Samtidig som Høyre har en oljelekkasje til høyre, renner det enda flere velgere til Venstre. Misnøyen rundt Høyre er stor på borgerlig side, både blant oljevenner og oljemotstandere.