Høyre faller i Rogaland: – Gir motivasjon til å jobbe ekstra hardt

I en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK får Høyre 23,3 prosent oppslutning i Rogaland i september.

Ved forrige måling, i august, hadde Høyre 25 prosent oppslutning, og ved stortingsvalget i 2017 hadde partiet 28,8 prosent.

Meningsmålingen ble gjennomført i starten av september, og er basert på 600 intervjuer.

Se oversikt over hvordan partiene gjorde det i meningsmålingen nederst i saken.

– Hva tenker du om 23,3 % oppslutning i Rogaland?

– Vi har ambisjoner om høyere oppslutning og skal gi alt for å bli største parti i Rogaland. Delvis skyldes det nok forslaget om oljeskatt, som en i starten ikke godt nok lykkes i å kommunisere ut. Nå vet vi at bransjen, fagforeningene og bedriftene stiller seg bak. Forslaget vil gi selskapene mer økonomiske muskler i det året de investerer, og vi vet at det vil bidra til å trygge jobbene og gi industrien flere bein å stå på. Høyre er den fremste garantisten for langsiktighet og forutsigbarhet for vår største næring, sier Aleksander Stokkebø, fjerdekandidat for Rogaland Høyre til RA.

Ifølge denne målingen ville Høyre fått inn tre stortingsrepresentanter fra Rogaland, noe som betyr at fjerdekandidaten, Aleksander Stokkebø, ikke hadde vært sikret en plass på Stortinget.

– Det gir meg bare enorm motivasjon til å jobbe ekstra hardt de neste dagene. Vi vet det er jevnt og at få stemmer avgjør. Mange har ikke bestemt seg, så nå skal vi gi alt og mobilisere, sier Stokkebø.

– Hvor mye betyr slike målinger for deg?

– Målinger kan gi en pekepinn på hvordan man ligger an, men de svinger og det er bare en ting som teller, og det er det som skjer i valglokalene, sier Høyre-politikeren.

[ Rødt gjør det godt på meningsmåling: – Folk vil ha endring ]

Tror på Erna

Stokkebø har fortsatt tro på fire nye år med Erna Solberg som statsminister.

– Norge er kåret til det landet i verden med best håndtering av pandemien, både med tanke på helse og økonomi. Først og fremst skyldes det alle de dyktige folkene i skolen, helsetjenesten og næringslivet, men godt lederskap er også viktig. Når vi nå skal få fart på Norge og få folk i jobb, trenger vi en statsminister som har vist at hun kan styre landet trygt gjennom urolig farvann.

– Hva tror du er de viktigste sakene i årets valgkamp?

– Vi har vært gjennom den største økonomiske krisen siden krigen og altfor mange står uten jobb. Derfor tror jeg mange er enig med Høyre i at vi må skape mer og inkludere flere. Vi skal få opp jobbskapingen og få ned klimagassutslippene. Kvaliteten i helsetjenesten skal opp og ventetidene ned. I skolen skal flere lære mer og kunnskapshullene tettes. Det sikres best med Erna som statsminister, sier Stokkebø.

Partimåling i Rogaland

Parti Valg 2017 Oppslutning september 2021 Ap 22,4 % 24,2 % Frp 19,7 % 18,3 % Høyre 28,8 % 23,3 % Krf 8,4 % 8,4 % Rødt 1,2 % 2,7 % Sp 7,5 % 8,3 % SV 3,9 % 5,7 % V 3,5 % 3,3 % MDG 2,6 % 3,6 % Andre 2,0 % 2,2 %