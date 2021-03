Uberegnelige Facebook

Facebook er blitt organisasjoners og enkeltpersoners viktigste medium for å formidle praktisk informasjon, siste nytt og trivialiteter, og for de redaktørstyrte mediene er Facebook bortimot uunnværlig for å nå lesere. Verdens Facebook-avhengighet står i kontrast til makten selskapet har tilrevet seg. Mens brukerne legger informasjonen om sine liv i grunnlegger Mark Zuckerbergs hender, fortsetter Facebook å være uberegnelig, prinsippløs og lukket. To ferske eksempler illustrerer Facebooks frustrerende framferd.

Nylig engasjerte kommunestyrepolitikeren Ine Haver (Ap) seg i en diskusjon om politiets håndtering av mindreårige i kjølvannet av en artikkelserie i Aftenbladet. Havers engasjement er åpenbart av offentlig interesse, også fordi hun har mange års erfaring i barnevernstjenesten og er en viktig stemme innenfor fagfeltet. Under Facebook-posten hennes ramlet det inn hets i form av kommentarer som «Den profilen der, er det en escorte-annonse?» og «Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske». Slike utsagn kan føre til at barnevernsansatte og politikere ikke orker å delta i offentlig debatt.

[ Det som slo mot oss var massivt. ]

Det andre eksempelet på Facebooks uberegnelighet er da Holocaust-senteret og 12 av senterets ansatte ble kastet ut av det sosiale mediet. Holocaust-senteret driver med forskning, dokumentasjon og formidling med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og ledes av den anerkjente historikeren Guri Hjeltnes. Overfor fagbladet Journalisten kunne ikke Facebooks Norden-direktør svare på om utkastelsen skyldtes menneskelige eller tekniske feil. Det har med andre ord ikke vært mulig å si om det er en algoritme eller et menneske som ikke har skjønt hva Holocaust-senteret driver på med.

Det sier en del om vår tid at et senter som jobber til beste for minoriteter kastes ut, mens en engasjert politiker hetses på det samme mediet. Facebook, Twitter og andre sosiale medier sto lenge på at de kun var formidlere av innhold – uten å ta ansvar for det som ble lagt ut. Argumentet ble tynnere og tynnere og røk for godt da Donald Trump brukte Twitter til manipulering, hets og til slutt oppfordring til storming av USAs nasjonalforsamling.

Det er for mye forlangt at Facebook skal være i stand til å sile ut all kloakk og fjerne alle nettroll, men mer åpenhet fra selskapet om grenser og metoder og større vilje til å innrømme feil, kan hjelpe. Facebook har opprettet et internasjonalt råd med kompetente medlemmer som skal si hva som er innenfor eller ikke. Dét er i det minste en begynnelse.